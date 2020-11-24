【生命鬥士】患紅斑狼瘡攻擊中樞神經出現精神異常　80後金融女重整人生：首位只放家人、健康

▲ 琪琪正修讀澳洲大學遙距心理輔導課程，冀明年畢業後，以自身經歷幫助有需要人士。（鄧凱文攝）

從事金融業逾10年的80後琪琪正值事業高峰，去年2月卻毫無徵兆地高燒入院，及後更陷入神志不清10多天，其間竟不自覺於院內作偷竊、擲物等精神異常的行為，接受高劑量類固醇後終清醒，並得知患上紅斑狼瘡而令中樞神經受損。

事業發展及生育計劃需一一擱置，突如奇來的病痛來襲，亦改變了琪琪的人生觀︰「過往營營役役只想着升職加薪，日後我只會將家人、健康放第一位。」

▲ 琪琪患病後必須迴避陽光，佩戴太陽帽、太陽眼鏡、及穿防UV長袖衣服，因紫外光可引起發病。（受訪者提供）

一覺醒來，驚覺全身被綁，白光中傳來一把聲音，問道：「你知不知道自己在哪？」電影般的情節竟真實發生在琪琪身上。琪琪憶述，去年2月突發40度高燒，入院後接受抽血、抽骨髓、腰椎穿刺、腦部掃描等多項檢查，隨即陷入神智不清，她形容該段時間為「斷片」，又笑指家人稱她「失憶」期間原來曾偷護士電話，或擅拿旁邊病人的橙來拋，醫生亦更告知家人自己或不能再甦醒。

▲ 琪琪發病時雙腿出現紅疹。（受訪者提供）

幸接受高劑量類固醇後終清醒，惟難關卻接踵而來，暴瘦20多磅琪琪因高劑量類固醇而失去全身肌肉，她形容像剛出生嬰兒，要重新學進食、說話、走路，家人就成為其精神支柱︰「我需要令家人放心，好想努力快點出院，證明我仍可照顧自己。」

▲ 琪琪最高峰時每日要服用13粒藥，至近期才減至每日7粒，如抗免疫系統藥、羥氯喹、鈣片、維生素D及類固醇等。（受訪者提供）

兩個月後終如願以償，惟初期仍要每周到醫院抽血、接受「環磷醯胺」化療、每兩周要見醫生等，同時亦因關節未復元而要用輪椅出入，故無奈要向公司請半年病假，她又透露最高峰時每日要進食13粒藥，至近期才減至每日7粒，如抗免疫系統藥、羥氯喹、鈣片、維生素D及類固醇等，伴隨而來的副作用包括大量脫髮、視力下降、水腫、寢食難安，甚至可致癌。她指現時一些新藥物能較快控制病情，惟如生物製劑每3劑便價值7萬元，冀港府能為病友提供資助及傷殘津貼等，減輕財政壓力。

與許多人一樣，琪琪愛吃魚生、愛陽光海灘，惟患病後必須避開陽光與生食，事業發展及生育計劃亦需擱置，直至病情穩定持續至少3年，但當中最大改變莫過於人生觀，「當時30出頭，覺得正值事業最高峰要博殺，每日用8至10小時埋首工作」，大病一場後，琪琪表示現時只會將家人、健康放第一位，「無論賺幾多個0，無了前面的1（健康）也無用。」她又透露，正修讀澳洲大學遙距心理輔導課程，冀明年畢業後，以自身經歷幫助有需要人士。

風濕科專科醫生陳柏滔解釋指，紅班狼瘡以攻擊主腦神經系統最為嚴重，會出現情緒失常、精神錯亂、中風、抽筋、長期頭痛等，故治療「不會留力」，會處方高劑量類固醇或抑制免疫系統劑，如注射/口服「環磷醯胺」，但副作用強，而紅班狼瘡於社區的發病率為0.1%，即每7,500人約有1人會確診，惟當中多少患者的中樞神經會受攻擊則未有具體數字，高危因素包括遺傳、不良生活習慣等。

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記者：鄧凱文