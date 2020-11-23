【Minions】中國藝術家推景德鎮青瓷版《迷你兵團》　Bob香爐$2,512只限網購【內附連結】

▲ 由中圖藝術家創立的癮紳工作室，今次推出景德鎮青瓷Minions。（圖片由品牌提供）

作為一個廣受全球歡迎卡通人物，《迷你兵團》（Minions）這年頭看似靜了下來，但隨著明年7月準備上映的《迷你兵團2》即將上映，這個深受大人和小朋友喜歡的卡通人物肯定會再次掀起熱潮，最近中國藝術家K.YEE就推了一個特別版青瓷《迷你兵團》，肯定又是潮人們搶購對象。

由中國藝術家K.YEE創立的YEENJOY STUDIO（癮紳工作室），過往推出個不少產品均成了不少潮人收藏項目，例如2018年推出《龍珠》魔人布歐和「猿人鯊魚」陶瓷香爐，都成了當時大家競相搶購的目標。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事隔兩年，今次K.YEE的設計靈感來自《迷你兵團》電影續集中Bob的服裝，再以中國著名景德鎮傳統青瓷製造出Bob和犀利哥的造型，然後製造出香爐和裝飾碟兩個青瓷作品，以中國傳統美學帶出美國動漫角色，為大家帶來不一樣的感覺。

不過，這個聯乘系列售價可不便宜，Bob香爐約$2,512（320美元），犀利哥裝飾碟約$942（120美元），暫時只在HBX.com作網上發售，好此道者不容錯過。

記者：何偉雄