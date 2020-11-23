【諸朋好友】太太在眼前離世成最深刻回憶　黃日華灑淚哽咽：感情不會消失【有片】

▲ 黃日華談亡妻淚灑錄影廠。

由崔建邦和張秀文主持的TVB節目《諸朋好友》，昨晚（11月22日）延續華哥黃日華和三哥苗僑偉的深情訪問。苗僑偉講到隨年歲漸長，便要學習面對親朋逐一離開之痛。黃日華在談及亡妻梁潔華臨終前的一刻，更不禁落下男兒淚。

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▲ 三哥華哥是圈內公認愛妻號。（《諸朋好友》截圖）

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難忘太太在眼前離世

黃日華與梁潔華經歷8年愛情長跑後，在1988年結婚。好友三哥在節目《諸朋好友》稱，年輕時的華哥迷倒萬千少女，但華哥心中只有太太，三哥更形容華哥是典形的「重色輕友」。

之後，主持人崔建邦問及華哥和三哥在人生中最難忘的事，華哥想到相伴40年的亡妻，不禁淚灑錄影廠。

▲ 黃日華的太太梁潔華於今年6月設靈。（《經濟日報》照片）

堅強面對將來

黃日華哽咽表示：「目前最難忘暫時是親眼看著太太離世一刻，人生要經歷生老病死，以及你要去接受，大家緣份是完結了，你無可能再追回。我覺得緣份完了，但感情是永遠不會消失，這幾個月有三哥好兄弟陪著，幫我渡過這個難關。」

三哥補充：「當你身邊的朋友、父母一個一個離開你，就等於每個人的成長，人生就是這樣。我們還有很多路要走，要放好自己的心態。套華仔的話，感情在心，但一定要樂觀、堅強面對將來。」

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兩種愛妻態度

崔建邦說到「無綫五虎將」中，三哥最怕老婆時，華哥立即更正：「才不是！是我吧！」，三哥解釋自己不是怕，是尊重太太。

▲ 華哥自認怕老婆。（《諸朋好友》截圖）

華哥慨歎：「我到現在的感覺都是，人結了婚為什麼要離婚？很多事可以解決的。退一步海闊天空，既然身為男人，有甚麼難受，對方不對，呑了吧！退一步，感情才能維繫。」

三哥坦言自己和「宅男」華哥不一樣，個性非常貪玩：「在家半天我會愁眉苦面，三嫂便會叫我出去：『你別在家給我看這個樣，你走吧』，我就嗖一聲出去。」

▲ 三哥外出後，會償三嫂。（《諸朋好友》截圖）

三哥補充，孩子小的時候，外出沒那麼歉疚，但現在孩子長大了，又不在身邊，變了自己出去玩多久，便陪三嫂同樣的時間，這是三哥對三嫂的補償。

摺紙花氹太太

華哥回憶自己頭幾年拍拖，都靠傾電話維繫感情，只要一場戲沒份時，便打電話給太太噓寒問暖：「在等待時沒甚麼好做，我會摺些花、小動物，摺好了便送給她。」

▲ 三哥華哥在《諸朋好友》分享。（《諸朋好友》截圖）

太太一開始收到華哥的手作會非常開心，但後來便說：「又是這些，有空你看劇本吧！」，令華哥哭笑不得。他解釋：「我不用看劇本，我晚上已經看好，我記得！太太會說：『有空就休息一下吧！這麼辛苦為什麼呢！』」

由此可見，華哥和太太都十分為彼此著想。

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