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【跳舞群組】舞場常客陳曼娜成「確診富婆」?　曾出席多個生日派對惹中招疑雲

娛樂 10:21 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

陳曼娜回應是否「確診富婆」。

本港新冠肺炎疫情反彈，昨日衞生署公布最新疫情，其中有多個跳舞中心爆發46個案，至今累計80人確診，並列出14個高危舞廳或舞蹈中心，其中有一名確診富婆曾到過當中的跳舞埸所，而娛圈富婆陳曼娜便曾到訪其中一間跳舞場所，因而惹起確診疑雲。

「跳舞群組」恐觸發本港第四波疫情，在衛生署公布的高危舞廳或舞蹈中心名單，不乏有圈中人光顧，圈中富婆陳曼娜熱愛跳社交舞，據知她是多個高級舞場常客，近日陳曼娜曾出席多個生日派對，跟多班圈中好友見面，因而不少人擔心她及好友會否中招。

陳曼娜向傳媒表示，自己確曾去過相關跳舞場所跳舞，昨日起已不斷收到好友的來電關懷，不過陳曼娜指過去一年其跳舞老師已返俄羅斯，因疫情關係不能來港，故自己未有再外出跳舞。

【新冠肺炎】「跳舞群組」增46人染疫累計80人中招　包括一名長沙灣科技專上書院教師

近日陳曼娜出席多個生日派對。(取自微博)

陳曼娜因沒有適合的跳舞老師，故沒再去這類跳舞party，但她也擔心，幸而自己沒有去過，且近日要出席多個生日party，沒時間去跳舞。

現時身在深圳拍戲的她，指出發前已接受檢測，確保健康後才能入境，她澄清「確診富婆」不是自己，故曾出席她生日會的朋友也不用擔心，且她也不會跟孫女過生日。

她強調之後1年相信都不會參與跳舞派對，確保安全。

陳曼媽有不少圈中好友。(取自微博)

投資有道成娛圈富婆

現年68歲的陳曼娜，1974年簽約麗的電視拍劇，曾效力麗的、亞視、無綫及HKTV，見盡娛樂圈高低，拍過無數劇集，又曾在《整蠱專家》演周星馳「哎吔阿媽」令人印象難忘。

Mann姐當年在事業起步期間與圈外人結婚，分別誕下子女後，可是不久便結束婚姻。

喜愛熱鬧的陳曼娜常舉行派對。

雖然Manna姐在幕前雖不算多產，但她對股票和物業的投資眼光獨到，多年來更靠著買賣房地業而獲利，成為圈中有名的富婆。據知她過去交易的多個單位買賣紀錄當中，從來有賺無賠，估計從中獲利至少上千萬。

撰文 : TOPick柴犬出動

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