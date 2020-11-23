【第四波疫情】網傳美孚君好宴會廳多人除口罩熱舞　45歲女患者2日後曾到訪食飯跳舞

▲ 網傳美孚君好宴會廳多人除口罩熱舞，45歲女患者2日後曾到訪食飯跳舞。

本港新冠肺炎疫情反彈，昨日（22日）新增68宗確診個案，包括7宗輸入個案及61宗本地個案，其中11宗為不明源頭本地感染。其中跳舞感染群組人數持續上升，近日網上有片段流出，美孚君好宴會廳日前曾舉行一場生日舞會，片中可見多人不佩戴口罩貼身跳舞。而巧合的是，一名45歲女患者在生日會後兩天，報稱曾到訪同一場地食飯跳舞，恐釀新一輪感染群組。

網上流傳一段題「君好標哥好友11月之星生日會大跳扭腰舞」片段，約3分鐘影片在本月14日上載，原片目前已被刪除。從片中可見，多達數十名中年男女在現場載歌載舞，對著鏡頭扭腰熱舞，距離極近。

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酒樓現場大熒幕上，雖有「玩得開心，非進食時，請戴口罩」的溫馨提示，提醒出席人士戴口罩，但影片中卻不見有人戴上口罩。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，第5,579個案患者居於觀塘順天邨天瑤樓，本月20日不適到急症室求診，16日去過美孚君好宴會廳「食飯跳舞」，張竹君形容該飯局人數眾多，屬高危活動，惟暫未有其他確診者表示曾到上址，呼籲曾參與飯局人士盡快檢測。而早前張竹君曾指出，患者合共曾去過14個跳舞場所，遍佈港九新界各區。完整舞室名單即睇【下一頁】

張竹君指出，「跳舞群組」昨日新增46個案，至今累計80人確診，當中包括群組的朋友及家人。她表示，確診者之間好多是老師及學生，跳舞時會比較親密，加上他們會換衫，有機會是環境感染，若有人沒有戴口罩而播毒，其他人很易會感染。面對「跳舞群組」確診數字不斷上升，張竹君形容整個形勢是「好難控制」。詳情即睇【下一頁】

張竹君又說，很多跳舞的地方都是需要「買飛」或未必會登記名字，故要有齊參加者的名單是好困難，希望市民如曾到過地方要盡快做檢測。

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責任編輯︰陳昊淋