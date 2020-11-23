【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案

▲ 消息指本港新增73宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情近日有反彈情況，消息指今日（23日）新增73宗確診個案。

【微塑膠檢測】本港逾9成樽裝水含微塑膠 最多一款每瓶含46顆

香港電視廣播有限公司今日表示，一名在電視廣播城工作的會計文員昨日確診，現已在醫院進行隔離。她的最後上班日期為11月20日 ，與她有接觸的約30名同事已前往接受檢測，至今約10人收到檢測結果，均屬陰性。詳情即看：【下一頁】

昨日（22日）新增68宗確診個案，7宗輸入個案，61宗本地感染，其中11宗為源頭不明個案。68宗確診個案中，包括31男37女，年齡由17至81歲不等，其中34名經由檢測中心發現。68宗確診個案中，有23宗有病徵，其餘45宗為無病徵個案。

跳舞群組昨日新增46宗，群組至今累計有80宗個案。詳情即看：【下一頁】

昨日新增50多宗初步確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容整個形勢「好難控制」。詳情即看：【下一頁】

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呼吸系統專科醫生梁子超認為要多管齊下、盡快介入，他認同特定群組強制檢測，但除強制檢測外亦要有其他限制社交距離措施配合；醫學會會長蔡堅則認為當局無制訂私家醫生強制病人檢測的指引，引起私家醫生間的憂慮。詳情即見：【下一頁】

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記者：郭詩詩