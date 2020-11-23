【現代韋小寶】鄧兆尊無意生育寧當繼父　一個原因不想再有第4個女友

▲ 鄧兆尊樂當繼父。

現年53歲的鄧兆尊同時有3位女友大享齊人之福，兆尊由此被稱「現代韋小寶」。他的3個女友本來分別為大女友Carmen、二女友Cherry與三女友Clarie。

後來與三女友Clarie分手，不過在今年初「三奶」由新歡陳小姐「補位」。而且鄧兆尊似乎對新歡陳小姐特別寵愛，曾罕有帶她上苑瓊丹節目放閃。

之後有媒體指，陳小姐是單親媽媽，與前度育有一對子女。曾揚言不生育的鄧兆尊與陳小姐的孩子視如己出，為他們安排起及供書教學。

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▲ 「大婆」和「二婆」跟兆尊共度多年人生。

兆尊樂當繼父

有指，自三女友「入門」後，鄧兆尊似乎對新歡陳小姐及繼子繼女十分偏心，令餘兩個女友呷醋，十分不滿。

兆尊昨天（11月22日）任ViuTV節目《調查男女》嘉賓時，否認此事，指事實並非如外間所想，強調三個女友的關係良好：「她們相處融洽，個個都沒問題。」

另外，雖然過去兆尊多次表示不喜歡小朋友，現在卻當上繼父，對「三奶」陳小姐與前度所生的一對子女視如己出。

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鄧兆尊稱不偏心

他指，兩個小孩現在是小學生：「他們叫我叔叔，我會教他們讀書。」不過兆尊坦言當繼父感壓力：「唔打得、唔鬧得，要講道理，幸好在我夠長氣，沒代溝。」言語間父愛滿溢。但稱自己享受拍拖關係，不打算生小朋友。

他稱教導小朋友比教女友難，指3個月友「都難教」。但表示，不會因為有小孩而忽略其餘兩個女友。即是一視同人不偏心，就是他享齊人之福也沒有拗撬之道。

可是兆尊稱，不會再有第4個女友：「應付不來，因為時間不夠。」