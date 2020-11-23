【新冠肺炎】荃灣西貢及大埔區　今起設7個流動採樣亭及樣本瓶派發點【內附地點】

▲ 政府今日起在荃灣、西貢及大埔區設立流動採樣亭及樣本瓶派發點。（資料圖片）

本地疫情急速惡化，港府今日（23日）宣布，鑑於荃灣、西貢及大埔區近日有多名居民確診，為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，今日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受2019冠狀病毒檢測。



發言人指，檢測承辦商華大基因及香港分子病理檢驗中心有限公司會在荃灣、西貢及大埔區合共7個地點設立流動採樣亭及樣本瓶派發點。有關地點如下：

荃灣區



1. 荃景圍體育館外平台空間 （樣本瓶派發點）

時間：11 月 23 日上午 11時至晚上7時；11月24至27日上午10時至晚上7時

2. 沙咀道遊樂場 （流動採樣亭）

時間：11月23日下午1時至晚上6時；11月24至 27日上午9時至晚上6時



西貢區

3. 西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場（流動採樣亭）

4. 將軍澳寶康路 105- 107號香港單車館公園露天劇場 （流動採樣亭）

5. 將軍澳運隆路 10號寶康公園硬地足球場（流動採樣亭）

時間：11月23日中午 12 時至晚上 8 時

11月24至29日上午 10 時至晚上8時流動採樣亭



大埔區



6. 大埔鄉事會街2號大埔社區中心籃球場 （流動採樣亭）

7. 大埔太和邨太和鄰里社區中心對出空地（流動採樣亭）



時間：11月23日中午12時至晚上8時；11月24至29日上午10時至晚上8時

市民可於今日起，前往流動採樣亭即場登記及進行採樣，或樣本瓶派發點領取及交回深喉唾液樣本，接受免費2019冠狀病毒檢測。



政府發言人說，檢測承辦商會於流動採樣亭向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務；或於樣本瓶派發點向市民派發樣本瓶收集深喉唾液樣本並會在同一地點收回樣本，進行檢測，費用全免。須接受強制檢測的人士於流動採樣亭或樣本瓶派發點接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。



發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士，如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案，盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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記者：郭詩詩