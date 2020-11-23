【張敬軒演唱會】軒仔近一年未回廣州見父母　因愛犬患漸凍症更珍惜當下【多圖】

▲ 張敬軒成為今年首位在紅館開騷的歌手。

「張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會」昨晚（11月22日）舉行，今年首位於紅館開個唱的張敬軒換上各款搶眼服裝，於台上唱出多首經典歌曲，令全場歌迷興奮尖叫。張敬軒宣告創立了自己的唱片品牌，並希望歌迷能支持，他又指自己接近一年未有與父母見面，吐露思鄉的心聲。

由於新冠肺炎疫情肆虐，軒仔未有與歌迷握手避免近距離接觸，他笑言自己是史上首位帶拉尺到紅館開騷的歌手，於保持社交距離下作最好的互動。

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【張敬軒演唱會】紅館重開首場約6000觀眾入場 張敬軒開騷：今次得來不易

受到疫情影響，他幾乎有一年沒有與家人會面，「返回廣州的話，來回需要隔離28日，所以跟他們Facetime。過去11個多月，失去了3位家庭成員，哥基患上狗仔的漸凍症，會一步一步吃不到食物。」

他感慨指：「苦是一定有的，所以在好的時候一定要好好珍惜，這才是存在這世上的價值。」他又表示：「我的開心源自於別人的開心，看見別人開心我便開心。」

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【張敬軒演唱會】開騷在即工人姐姐製極品早餐 軒仔哭笑不得：似食供品

軒仔大爆老闆楊受成會經常傳送長輩圖問候他，「收到老闆的長輩圖跟我說早晨也很開心，因為有人願意關心你，這是生活上的小確幸。」他於台上感謝對方：「多謝他令我可以做音樂會，多謝楊博士對我的信任。」

他回想當初隻身來港，「一個人拖住兩個喼到在紅磡火車站，當時從廣州來港，之後與Johnny（音樂人Johnny Yim）一起寫了《故園花茶》。」他憑歌寄意紓發對家鄉的思念。

▲ （陳家瑩 攝）

軒仔指今次的演唱會得來不易，「購票、換票、退票帶來了不便，由於不想有任何甩漏，每張也是人手處理。為大家送上《笑忘書》，這歌有千斤重。無論生活中有任何困難，希望張敬軒的音樂可以陪伴大家。」

軒仔這次的演唱會分為四個章節及Encore環節，先後更換了五套服裝，其中，最後穿上的「早餐衫」最受歌迷歡迎。他說：「本來身上的食物是可以拿下來打算送給大家，可惜疫情下不便這樣做。」

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向阿Sa送上生日驚喜

他又為昨日生日的蔡卓妍（阿Sa）帶來驚喜，唱出改篇版的《櫻花樹下》為對方送上祝福。

軒仔突然表示要在首場個唱內宣布一個好消息，「我加入這公司7年，公司上下都給我很多支持，感謝楊博士讓我成立自己的品牌，希望大家可以支持這品牌推岀的首張唱片。今年也有寫歌，送給大家今晚首唱的《見或不見》。」

▲ （陳家瑩 攝）

記者：梁樂欣、陳家瑩