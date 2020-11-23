【遺愛人間】3歲男童遇車禍離世捐器官救4人　爸爸驕傲：用另一種方式繼續看世界

▲ 內地貴州一名3歲男童遭遇車禍，父母忍痛捐出器官救4病童。

面對子女的離世，骨肉分離的痛楚往往在父母心中難以磨滅，但也希望子女能以另一種方式生活。內地貴州一名3歲男童「小土豆」遭遇嚴重車禍不幸身亡，父母雖然悲痛，但仍決定捐出愛子全身器官，救助4名病童，讓他們獲得重生的機會。男童的爸爸表示，望兒子能以另一種方式繼續看世界。

綜合內地媒體報道，來自貴州凱里3歲男童小土豆在本月11日下午遭遇嚴重交通意外，緊急送院後仍宣告不治。父母得知噩耗後，崩潰痛哭。直到17日，父母忍痛決定捐贈愛子全身器官，幫助有需要的患者，

我們家庭承受這樣的痛苦，已經無法挽回，我想通過捐贈器官讓孩子的生命得以延續，希望其他家庭不用再承受我們的痛苦。

父母忍痛決定捐贈器官

小土豆爸爸含淚表示，「他還不到4歲，只有3歲2個月，還來不及看這個世界。」他形容愛子生前愛笑，是一名頑皮好動的孩子，他心疼兒子還不及長大便與世界告別，

希望可以通過器官捐贈，讓他在別人身體裡，繼續感知這個世界，也是讓他用另一種方法活在這個世界上。

捐出的器官幫助4名病童

在17日的凌晨2時，小土豆被推進手術室，看起來就像正在熟睡的孩子，父母忍不住一次又一次撫摸他的手。經過評估後，小土豆的肝臟及一對腎臟將送往湖南、上海、廣州等地，讓4名病童重獲新生。在手術後，父母在微博悲傷發文，

寶貝，你離開已經快一小時了，未來將會有4個小朋友陪著你一起成長。願你保祐他們健康快樂成長。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳