【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面

▲ 三哥永遠是女兒的靠山。

由崔建邦和張秀文主持的TVB節目《諸朋好友》，昨晚（11月22日）三哥苗僑偉分享與愛女苗彤（Phoebe）的相處之道。作為廿四孝爸爸的三哥苗僑偉，對女兒的決定作無限量支持。

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▲ 三哥與女兒感情甚好。（IG圖片）

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霸氣為愛女護航

三哥與戚美珍育有一女一子，長女29歲、次子27歲。女兒苗彤不時在IG分享不少性感照片，大晒好身材。

對於此，《諸朋好友》主持人張秀文問到身為爸爸的三哥會不會反對時，苗僑偉為女兒護航：「這些我不介意，她現在那麼年輕不性感，難道等60、70歲才性感嗎？」

▲ 三哥支持女兒做自己。（《諸朋好友》截圖）

三哥續指：「以前我們也看到一些老人家是這樣，我們不能做以前的老人家。像記者拿我女兒三點式照片給我看，再問我：『三哥，你生氣嗎？』，我會回答：『為什麼要生氣，沒見過嗎?』，有什麼好生氣。」

張秀文再追問：「但在爸爸角度，不怕女兒被騙嗎？」，三哥回應相當鬼馬：「我女兒不騙人已經很好。」

最後主持人希望兩位爸爸在鏡頭前給女兒留一席話，三哥表示：「我要對子女說，就像華哥一樣，要為自己理想和目標堅持下去，有問題，爸爸在後面，放心，總之享受自己的生活和工作。」

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拒父女同台

於加拿大名校畢業的Phoebe，未有選擇返港發展的她，反而進軍美國及加拿大市場，參與演出美劇及歐洲電影。

苗僑偉曾接受媒體訪問時表示：「因為女兒不想跟我的名字拉在一起。」

▲ 三哥與孩子打成一片。（IG圖片）

現年29歲的苗彤在2016年曾涉足荷李活發展，電影網站IMDB也有苗彤的簡歷。

在2016年苗彤為外國短片《Hi Honey》擔任攝影師，2018年更開始做演員，兩年間演出過13套作品，當中包括短片、美劇及電影。

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苗彤演出過外國電影《Die in a Gunfight》、《Broil》及《The Past Never Dies》等，以及客串過美劇《Get Shorty》，今年她有份參演科幻美劇《Upload》，完全沒有靠父蔭憑自己實力打入外國演藝圈。

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