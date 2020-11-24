  • 26°C
香港時間 : 20201124日 (二) 12:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蛋糕教室】黑白淡奶製作港式奶茶慕絲蛋糕　啫喱+奶凍+慕絲層次豐富奶香濃厚【內附製法】

休閒消費 12:16 2020/11/24

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

ABC Cooking Studio的導師Chloe教大家用黑白淡奶做港式奶茶慕絲蛋糕。

用黑白淡奶沖嘅港式奶茶香滑濃厚，如果用來做蛋糕，相信會很好吃。今集《靚太廚房》請來ABC Cooking Studio的導師Chloe教大家做港式奶茶慕絲蛋糕，大家學懂後，想吃甜品便隨時自己做，大展身手！

港式奶茶慕絲蛋糕（圖片由ABC Cooking Studio提供）

由於這個蛋糕有不同層次，材料及做法稍為繁多，但只要頭腦清醒，跟著每個部分的材料及做法製作，便能輕易完成，過程也不複雜。

材料：

點擊大圖了解材料：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

A：奶凍

  • 忌廉芝士　50g
  • 砂糖　15g
  • 黑白®純牛奶　30g
  • 魚膠粉　3g
  • 凍水　12g
  • 淡忌廉　50g

B：紅茶啫喱

  • 飲用水　80g
  • 砂糖　15g
  • 錫蘭紅茶茶包　1包
  • 魚膠粉　4g
  • 凍水　16g

C：黑白®淡奶奶茶慕絲

  • 黑白®淡奶　200g
  • 錫蘭紅茶茶包　4包
  • 魚膠粉　7g
  • 凍水　28g
  • 蛋黃　1個
  • 砂糖　20g
  • 蛋白　1個
  • 砂糖　10g
  • 淡忌廉　80g

D：奶茶淋面

  • 奶茶液（從C取出）　80g
  • 紅茶酒　1茶匙
  • 水飴　20g
  • 魚膠粉　3g
  • 凍水　12g

E：塗抹用糖水

  • 糖水　20g
  • 紅茶酒　15g

F：裝飾

  • 淡忌廉　20g
  • 朱古力圓片　3塊
  • 錫蘭紅茶茶粉　適量

G：原味海綿蛋糕

  • 原味海綿蛋糕　直徑14cm、7mm厚1片

點擊大圖了解做法：

    點擊圖片放大
    +31
    +30

 

事前準備：

A：奶凍

  • 魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。
  • 將膠片貼合，製成直徑12cm慕絲膠片模具。
  • 淡忌廉於使用前10分鐘放回室溫，打發至6分挺身備用。

B：紅茶啫喱

  • 魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。

C：黑白®淡奶奶茶慕絲

  • 魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。
  • 淡忌廉於使用前10分鐘放回室溫，打發至6分挺身備用。
  • 將淡奶倒入鍋加熱至冒煙後關火，放入錫蘭紅茶茶包浸泡至奶茶色後，取80g做奶茶淋面，其餘放涼備用。

D：奶茶淋面

  • 魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。

E：塗抹用糖水

  • 將糖水和紅茶酒混合備用。

做法：

A：奶凍

  • 將忌廉芝士和砂糖放進攪拌盆，用電動攪拌器打至幼滑狀態。
  • 純牛奶分2至3次加入，混合均勻。
  • 加入已座溶的魚膠液，攪拌均勻。
  • 加入淡忌廉，快速攪拌均勻，倒進慕絲膠片模具（直徑12cm）中。
  • 輕輕排出空氣，放進冰格冷藏10分鐘，製成奶凍。

B：紅茶啫喱

  • 將飲用水和砂糖倒進攪拌盆，用熱水座熱。
  • 取出後放入茶包浸泡一分鐘至茶色濃郁，加入已座溶的魚膠液快速攪拌均勻，放涼製成紅茶啫喱。
  • 從冰格取出後已凝固的奶凍，將紅茶啫喱液倒在奶凍上，放回冰格冷藏20分鐘。

C：黑白®淡奶奶茶慕絲

  • 將蛋黃和砂糖放進攪拌盆，用電動攪拌器打至奶白色。
  • 奶茶液分2至3次加入，混合均勻後倒進鍋裡，一邊攪拌一邊加熱至冒煙，加入魚膠液，取出放涼備用。
  • 砂糖分兩次加入蛋白，用電動攪拌器打至可拉起尖角的蛋白霜。
  • 將忌廉加入步驟2奶茶蛋液，攪拌均勻後將蛋白霜分兩次加入，再次攪拌均勻，製成黑白®淡奶奶茶慕絲。
  • 將一片原味海綿蛋糕放在圓型模具（直徑6吋）底部正中的位置，塗抹上糖水。
  • 將奶凍與紅茶啫喱從冰格取出，撕開慕絲膠圈，放在海綿蛋糕上。
  • 將步驟4奶茶慕絲倒進慕絲圈，排出空氣，冷藏15至20分鐘。

D：奶茶淋面

  • 將奶茶液和水飴加熱，加入已座溶的魚膠液，攪拌均勻。
  • 放涼後加入紅茶酒，拌勻後過篩淋上已凝固的奶茶慕絲上，再冷藏20分鐘。

F：裝飾

  • 將淡忌廉打至7至8分挺身，放進已裝有唧嘴的唧袋中備用。
  • 脱模，在凝固的奶茶淋面上唧上忌廉，放上朱古力圓片。
  • 在蛋糕四周撒上茶粉裝飾。

小貼士：

Chloe向大家分享製作這蛋糕的一些小貼士：

1. 通常製作慕絲蛋糕會用淡忌廉, 今次加了淡奶，可令個慕絲充滿奶香, 口感順滑。

2. 如想沖出茶餐廳港式奶茶口味，可選用錫蘭紅茶或西冷紅茶，再加上黑白淡奶。

3.　雖然在事前準備座溶了魚膠粉及凍水，等待到部分步驟時又再凝固了，可是如這些步驟的溫度較熱，可把凝固了的魚膠粉直接放進攪拌，不用再重新座溶。

大家除了學做港式奶茶慕絲蛋糕外，留意11月21日TOPick Facebook的影片，參加有獎遊戲，有機會獲得黑白®精美禮品一份。

鳴謝：黑白®、ABC Cooking Studio

場地：MANYMANY PLUS LIMITED（MM+）

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩

相關文章

【廚具推介】實測Rasonic層層疊腸粉電蒸鍋　蒸蔥花蝦米腸+養顏芝麻卷零失敗【附食譜詳情】
18:07 2020/11/03
【廚具推介】實測Rasonic層層疊腸粉電蒸鍋　蒸蔥花蝦米腸+養顏芝麻卷零失敗【附食譜詳情】
【氣炸食譜】飛利浦氣炸鍋烹調低脂中東烤雞脾　營養師：熟番茄含豐富茄紅素能抗氧化【附食譜詳情】
16:06 2020/11/19
【氣炸食譜】飛利浦氣炸鍋烹調低脂中東烤雞脾　營養師：熟番茄含豐富茄紅素能抗氧化【附食譜詳情】
【靚太廚房】30分鐘煮出香甜濃郁南瓜忌廉湯　炒香蔬菜至「焦糖化」增加香氣甜味
17:46 2020/10/29
【靚太廚房】30分鐘煮出香甜濃郁南瓜忌廉湯　炒香蔬菜至「焦糖化」增加香氣甜味
美食 蛋糕 甜品

最高瀏覽

【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
16:48 2020/11/19
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案
12:08 2020/11/23
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案