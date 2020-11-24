【蛋糕教室】黑白淡奶製作港式奶茶慕絲蛋糕 啫喱+奶凍+慕絲層次豐富奶香濃厚【內附製法】
用黑白淡奶沖嘅港式奶茶香滑濃厚，如果用來做蛋糕，相信會很好吃。今集《靚太廚房》請來ABC Cooking Studio的導師Chloe教大家做港式奶茶慕絲蛋糕，大家學懂後，想吃甜品便隨時自己做，大展身手！
由於這個蛋糕有不同層次，材料及做法稍為繁多，但只要頭腦清醒，跟著每個部分的材料及做法製作，便能輕易完成，過程也不複雜。
材料：
點擊大圖了解材料：
A：奶凍
- 忌廉芝士 50g
- 砂糖 15g
- 黑白®純牛奶 30g
- 魚膠粉 3g
- 凍水 12g
- 淡忌廉 50g
B：紅茶啫喱
- 飲用水 80g
- 砂糖 15g
- 錫蘭紅茶茶包 1包
- 魚膠粉 4g
- 凍水 16g
C：黑白®淡奶奶茶慕絲
- 黑白®淡奶 200g
- 錫蘭紅茶茶包 4包
- 魚膠粉 7g
- 凍水 28g
- 蛋黃 1個
- 砂糖 20g
- 蛋白 1個
- 砂糖 10g
- 淡忌廉 80g
D：奶茶淋面
- 奶茶液（從C取出） 80g
- 紅茶酒 1茶匙
- 水飴 20g
- 魚膠粉 3g
- 凍水 12g
E：塗抹用糖水
- 糖水 20g
- 紅茶酒 15g
F：裝飾
- 淡忌廉 20g
- 朱古力圓片 3塊
- 錫蘭紅茶茶粉 適量
G：原味海綿蛋糕
- 原味海綿蛋糕 直徑14cm、7mm厚1片
點擊大圖了解做法：
事前準備：
A：奶凍
- 魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。
- 將膠片貼合，製成直徑12cm慕絲膠片模具。
- 淡忌廉於使用前10分鐘放回室溫，打發至6分挺身備用。
B：紅茶啫喱
- 魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。
C：黑白®淡奶奶茶慕絲
- 魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。
- 淡忌廉於使用前10分鐘放回室溫，打發至6分挺身備用。
- 將淡奶倒入鍋加熱至冒煙後關火，放入錫蘭紅茶茶包浸泡至奶茶色後，取80g做奶茶淋面，其餘放涼備用。
D：奶茶淋面
- 魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。
E：塗抹用糖水
- 將糖水和紅茶酒混合備用。
做法：
A：奶凍
- 將忌廉芝士和砂糖放進攪拌盆，用電動攪拌器打至幼滑狀態。
- 純牛奶分2至3次加入，混合均勻。
- 加入已座溶的魚膠液，攪拌均勻。
- 加入淡忌廉，快速攪拌均勻，倒進慕絲膠片模具（直徑12cm）中。
- 輕輕排出空氣，放進冰格冷藏10分鐘，製成奶凍。
B：紅茶啫喱
- 將飲用水和砂糖倒進攪拌盆，用熱水座熱。
- 取出後放入茶包浸泡一分鐘至茶色濃郁，加入已座溶的魚膠液快速攪拌均勻，放涼製成紅茶啫喱。
- 從冰格取出後已凝固的奶凍，將紅茶啫喱液倒在奶凍上，放回冰格冷藏20分鐘。
C：黑白®淡奶奶茶慕絲
- 將蛋黃和砂糖放進攪拌盆，用電動攪拌器打至奶白色。
- 奶茶液分2至3次加入，混合均勻後倒進鍋裡，一邊攪拌一邊加熱至冒煙，加入魚膠液，取出放涼備用。
- 砂糖分兩次加入蛋白，用電動攪拌器打至可拉起尖角的蛋白霜。
- 將忌廉加入步驟2奶茶蛋液，攪拌均勻後將蛋白霜分兩次加入，再次攪拌均勻，製成黑白®淡奶奶茶慕絲。
- 將一片原味海綿蛋糕放在圓型模具（直徑6吋）底部正中的位置，塗抹上糖水。
- 將奶凍與紅茶啫喱從冰格取出，撕開慕絲膠圈，放在海綿蛋糕上。
- 將步驟4奶茶慕絲倒進慕絲圈，排出空氣，冷藏15至20分鐘。
D：奶茶淋面
- 將奶茶液和水飴加熱，加入已座溶的魚膠液，攪拌均勻。
- 放涼後加入紅茶酒，拌勻後過篩淋上已凝固的奶茶慕絲上，再冷藏20分鐘。
F：裝飾
- 將淡忌廉打至7至8分挺身，放進已裝有唧嘴的唧袋中備用。
- 脱模，在凝固的奶茶淋面上唧上忌廉，放上朱古力圓片。
- 在蛋糕四周撒上茶粉裝飾。
小貼士：
Chloe向大家分享製作這蛋糕的一些小貼士：
1. 通常製作慕絲蛋糕會用淡忌廉, 今次加了淡奶，可令個慕絲充滿奶香, 口感順滑。
2. 如想沖出茶餐廳港式奶茶口味，可選用錫蘭紅茶或西冷紅茶，再加上黑白淡奶。
3. 雖然在事前準備座溶了魚膠粉及凍水，等待到部分步驟時又再凝固了，可是如這些步驟的溫度較熱，可把凝固了的魚膠粉直接放進攪拌，不用再重新座溶。
大家除了學做港式奶茶慕絲蛋糕外，留意11月21日TOPick Facebook的影片，參加有獎遊戲，有機會獲得黑白®精美禮品一份。
鳴謝：黑白®、ABC Cooking Studio
場地：MANYMANY PLUS LIMITED（MM+）
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記者：王芷瑩