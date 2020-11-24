【蛋糕教室】黑白淡奶製作港式奶茶慕絲蛋糕　啫喱+奶凍+慕絲層次豐富奶香濃厚【內附製法】

▲ ABC Cooking Studio的導師Chloe教大家用黑白淡奶做港式奶茶慕絲蛋糕。

用黑白淡奶沖嘅港式奶茶香滑濃厚，如果用來做蛋糕，相信會很好吃。今集《靚太廚房》請來ABC Cooking Studio的導師Chloe教大家做港式奶茶慕絲蛋糕，大家學懂後，想吃甜品便隨時自己做，大展身手！

▲ 港式奶茶慕絲蛋糕（圖片由ABC Cooking Studio提供）

由於這個蛋糕有不同層次，材料及做法稍為繁多，但只要頭腦清醒，跟著每個部分的材料及做法製作，便能輕易完成，過程也不複雜。

材料：

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A：奶凍

忌廉芝士 50g

砂糖 15g

黑白®純牛奶 30g

魚膠粉 3g

凍水 12g

淡忌廉 50g

B：紅茶啫喱

飲用水 80g

砂糖 15g

錫蘭紅茶茶包 1包

魚膠粉 4g

凍水 16g

C：黑白®淡奶奶茶慕絲

黑白®淡奶 200g

錫蘭紅茶茶包 4包

魚膠粉 7g

凍水 28g

蛋黃 1個

砂糖 20g

蛋白 1個

砂糖 10g

淡忌廉 80g

D：奶茶淋面

奶茶液（從C取出） 80g

紅茶酒 1茶匙

水飴 20g

魚膠粉 3g

凍水 12g

E：塗抹用糖水

糖水 20g

紅茶酒 15g

F：裝飾

淡忌廉 20g

朱古力圓片 3塊

錫蘭紅茶茶粉 適量

G：原味海綿蛋糕

原味海綿蛋糕 直徑14cm、7mm厚1片

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事前準備：

A：奶凍

魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。

將膠片貼合，製成直徑12cm慕絲膠片模具。

淡忌廉於使用前10分鐘放回室溫，打發至6分挺身備用。

B：紅茶啫喱

魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。

C：黑白®淡奶奶茶慕絲

魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。

淡忌廉於使用前10分鐘放回室溫，打發至6分挺身備用。

將淡奶倒入鍋加熱至冒煙後關火，放入錫蘭紅茶茶包浸泡至奶茶色後，取80g做奶茶淋面，其餘放涼備用。

D：奶茶淋面

魚膠粉灑進凍水中攪拌混合還原，隔熱水（50-60°C）座溶備用。

E：塗抹用糖水

將糖水和紅茶酒混合備用。

做法：

A：奶凍

將忌廉芝士和砂糖放進攪拌盆，用電動攪拌器打至幼滑狀態。

純牛奶分2至3次加入，混合均勻。

加入已座溶的魚膠液，攪拌均勻。

加入淡忌廉，快速攪拌均勻，倒進慕絲膠片模具（直徑12cm）中。

輕輕排出空氣，放進冰格冷藏10分鐘，製成奶凍。

B：紅茶啫喱

將飲用水和砂糖倒進攪拌盆，用熱水座熱。

取出後放入茶包浸泡一分鐘至茶色濃郁，加入已座溶的魚膠液快速攪拌均勻，放涼製成紅茶啫喱。

從冰格取出後已凝固的奶凍，將紅茶啫喱液倒在奶凍上，放回冰格冷藏20分鐘。

C：黑白®淡奶奶茶慕絲

將蛋黃和砂糖放進攪拌盆，用電動攪拌器打至奶白色。

奶茶液分2至3次加入，混合均勻後倒進鍋裡，一邊攪拌一邊加熱至冒煙，加入魚膠液，取出放涼備用。

砂糖分兩次加入蛋白，用電動攪拌器打至可拉起尖角的蛋白霜。

將忌廉加入步驟2奶茶蛋液，攪拌均勻後將蛋白霜分兩次加入，再次攪拌均勻，製成黑白®淡奶奶茶慕絲。

將一片原味海綿蛋糕放在圓型模具（直徑6吋）底部正中的位置，塗抹上糖水。

將奶凍與紅茶啫喱從冰格取出，撕開慕絲膠圈，放在海綿蛋糕上。

將步驟4奶茶慕絲倒進慕絲圈，排出空氣，冷藏15至20分鐘。

D：奶茶淋面

將奶茶液和水飴加熱，加入已座溶的魚膠液，攪拌均勻。

放涼後加入紅茶酒，拌勻後過篩淋上已凝固的奶茶慕絲上，再冷藏20分鐘。

F：裝飾

將淡忌廉打至7至8分挺身，放進已裝有唧嘴的唧袋中備用。

脱模，在凝固的奶茶淋面上唧上忌廉，放上朱古力圓片。

在蛋糕四周撒上茶粉裝飾。

小貼士：

Chloe向大家分享製作這蛋糕的一些小貼士：

1. 通常製作慕絲蛋糕會用淡忌廉, 今次加了淡奶，可令個慕絲充滿奶香, 口感順滑。

2. 如想沖出茶餐廳港式奶茶口味，可選用錫蘭紅茶或西冷紅茶，再加上黑白淡奶。

3. 雖然在事前準備座溶了魚膠粉及凍水，等待到部分步驟時又再凝固了，可是如這些步驟的溫度較熱，可把凝固了的魚膠粉直接放進攪拌，不用再重新座溶。

大家除了學做港式奶茶慕絲蛋糕外，留意11月21日TOPick Facebook的影片，參加有獎遊戲，有機會獲得黑白®精美禮品一份。

鳴謝：黑白®、ABC Cooking Studio

場地：MANYMANY PLUS LIMITED（MM+）

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記者：王芷瑩