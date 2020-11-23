【新冠肺炎】上海增2宗本地確診浦東機場臨時核酸檢測　網傳人群鼓譟場面混亂如屍殺列車

▲ 上海浦東機場臨時核酸檢測場面混亂。

新冠肺炎疫情持續，上海當局昨晚（22日）通報，新增兩宗本地確診個案，浦東機場昨深夜對在場所有相關人士進行臨時核酸檢測，網傳現場人群擁擠，期間有人鼓譟，場面混亂猶如屍殺列車。

綜合內地媒體報道，上海再多2宗新型冠狀病毒確診病例，是之前確診患者的密切接觸者。兩人分別在浦東機場西區貨運站工作，以及是浦東機場UPS上海國際轉運中心西區貨運站確診安檢員的太太。

據上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」，浦東機場各貨運站及貨運區域所有人員22日深夜連夜參加核酸檢測，檢測地點就在機場P4停車場。但官方未說明相關檢測人數。上海市公安局機場分局深夜在微博發放相片，見到大批機場人員正排隊分批接受檢測。當局已將患者居住的3個小區，列為中風險地區。

不過，網上流傳當晚浦東機場情況，從短片可見，大批人員臨時被要求檢測，現場人群擁擠、呼叫不斷，有人更一度鼓譟，場面非常混亂。

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據「浦東發布」在微博稱，每一個醫務人員，平均每分鐘可以為4人進行採樣。據了解，在現場所有人員都完成核酸檢測後，這個臨時檢測點才會收工結束。

之後又再發帖，稱240名醫護人員，300名工作人員，從昨晚7時一直到清晨5時，為超過1.5萬名機場貨運相關人員進行了核酸檢測的採樣工作。現時該臨時核酸檢測點的工作暫時告一段落，但現場仍留有足夠的醫務人員，為零星前來的人員服務。截至今晨6時，共採樣超過1.67萬份。

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責任編輯：羅嘉欣