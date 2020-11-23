【微塑膠檢測】中大醫學院教授指長期食「微膠」增患癌風險　胡志遠籲社會盡快覓塑膠替代品

▲ 中大醫學院消化疾病研究所教授胡志遠指出，微塑膠可經腸道免疫系統，進入血液或淋巴系統於體內循環。（資料圖片）

微塑膠近年備受關注，不但污染環境及危害海洋生態，亦逐步進入食物鏈，威脅人類健康。中大醫學院消化疾病研究所教授胡志遠指出，近年已有研究證實從口部攝取的微塑膠，可經腸道免疫系統，進入血液或淋巴系統於體內循環，若長期吸收微塑膠，會增加患上血管硬化、癌症的風險。

TOPick最新調查發現，市面逾9成品牌樽裝水樣本，不論是礦泉水或蒸餾水，均含大於100微米（μm）的微塑膠，其中一瓶最多可含46顆微塑膠。詳情即看：【下一頁】

胡志遠解釋，一般食物會先經過胃部消化，由腸道負責吸收，然後透過血液或淋巴系統，輸送到其他身體部分。不過，由於微塑膠在化學層面屬較大分子，腸道免疫系統會把它當作細菌或病毒處理，激活巨噬細胞、白血球等吞噬分解，而當中有1至4%的微塑膠被分解後，會透過腸道進入血液或淋巴系統。

他續指，雖然微塑膠會在人體血液或淋巴系統循環，但目前研究顯示微塑膠接觸到其他身體細胞，並沒有產生毒性反應，不會對細胞造成直接破壞。不過，由於微塑膠主要積聚在小腸淋巴結，即是免疫細胞聚集的地方，若長期大量吸收，會令身體長期處於免疫系統激活狀態，當長期出現慢性發炎情況，便會增加患上血管硬化、癌症等風險。

即棄文化敲警鐘 籲拓新物料

胡志遠認為，微塑膠目前不會對人體造成即時嚴重傷害，惟從環境污染物與健康角度來看，都應盡量減少攝取微塑膠的機會。對於檢測發現樽裝水含微塑膠，他認為人體可直接從口中飲下「微膠」，已為即棄文化敲起警鐘，是時候社會要思考和尋找塑膠替代品或發展新物料。

食安中心表示，由2018年至今年10月，透過食物監測計劃共抽取超過80個樽裝水樣本作化學及微生物檢測，全部樣本通過檢測，而微塑膠對健康造成的潛在影響，仍欠缺全面的科學數據，需作進一步研究，未有食物安全標準，會繼續留意相關發展。

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記者：陳子謙