【誤服藥物】把嫲嫲降血壓藥當糖誤服40粒　1歲女童心臟驟停延誤送院不治

▲ 女童誤服降血壓藥後，心臟驟停送院不治。

家中有小孩，大人服用的藥物應該要存放於小朋友不易拿取的地方，否則容易發生意外。廣東佛山近日就有一名1歲女童誤服了40粒嫲嫲的降血壓藥，引致急性腎衰竭休克，且延至兩個多小時後才送院，最終女童因延誤救治，搶救無效死亡。

嫲嫲未有即時報警

據廣東媒體報道，佛山一名女童趁嫲嫲不注意時，把放在桌上的降血壓藥當成糖果食用，當嫲嫲發現時已經被吃掉大半瓶。而嫲嫲在慌亂之下，未有即時將女童送院，而是先聯絡女童的媽媽，不料媽媽因在上班，結果折騰了兩個多小時，女童才被送至廣東醫科大學順德婦女兒童醫院。

▲ 女童誤服了大量藥物，引致心臟驟停。（影片截圖）

護士長歐陽麗梅表示，女童誤服了近40粒降血壓藥，令她的血壓降到很低。順德婦幼保健兒童重症醫學科主任鄧明紅指出，女童事發當天咬碎了大量藥物吞到胃裏，令藥物很快起效，進入血液會馬上引起中毒，令女童心臟驟停，最終急性腎衰竭而死。

醫生亦解釋，涉事藥物為「硝苯地平」（Nifedipine），表面有糖衣包裝方便服用，懷疑因此被女童當作糖果食用。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

兒童催吐方法

醫生提醒，若孩子誤服藥物，應灌下開水、牛奶或酸奶，藉以阻止藥物吸收。同時可用牙刷柄、筷子等不尖銳的東西，用紗布包住後，壓住孩子的舌後部，刺激喉嚨、上腹，然後讓他們彎腰，把藥物催吐出來。若出現昏迷抽搐等症狀，家長需即時找到小童誤服的藥物，即時前往醫院就診。

另外，為防止孩子誤服藥物，大人應該把藥物放在孩子拿不到的地方，切忌與食物放在一起，成人盡量不要當著孩子面前服藥，並教育孩子藥物與糖果的分別，提醒他們不能自己食用。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳