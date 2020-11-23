【新冠疫苗】英國或本周批准使用輝瑞疫苗　傳12月1日前準備接種安排

▲ 英國傳媒報道，英國或搶先美國本周批准使用輝瑞疫苗。

全球新冠肺炎疫情嚴重，全球確診病例超過5000萬，全球都非常關注新冠疫苗何時可面世。其中美國疫苗生產商輝瑞（Pfizer Inc.）曾表示，其公司出產的新冠疫苗預計最快本月美國政府批准使用。近日有英國媒體透露，英國可能會在本周批准使用輝瑞疫苗。

據英國《電訊報》報道，英國監管當局或在今周開綠燈，批准使用美國疫苗生產商輝瑞（Pfizer Inc.）表示，與德國生物科技公司 BioNTech 合力研發的疫苗。報道又指，英國國民保健署已接獲通報，被要求在12月1日前準備接種疫苗安排。

運輸面臨挑戰須存放零下70度極低溫保存

根據目前推算，輝瑞將於2020年生產最多5千萬劑疫苗，並於2021年生產最多13億劑。輝瑞藥廠及BioNTech早前與美國政府簽定協議初步定價。據了解，每名人士需接種兩劑，每劑定價詳情即睇【下一頁】

輝瑞一名高級主管透露新冠疫苗存有副作用，包括類似注射流感疫苗後的手臂痠痛、肌肉痛和發燒。詳情即睇【下一頁】

不過據指運輸過程面臨挑戰，須持續保存於約零下70度的環境中，較北極的冬天還要冷，要全人類接種，技術上十分困難，絕對是難以在一年半載間完成的巨大工程。詳情即睇【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣