【新冠肺炎】許樹昌指社區有不少隱形傳播鏈　防疫措施要「加辣」

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指社區不少隱形傳播鏈。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，昨日確診數字達68宗，另有逾50宗初步確診個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本地新冠肺炎確診短短幾日內達到高雙位數，而且源頭不明個案分布不同地區，反映社區有不少隱形傳播鏈，建議港府的防疫措施要「加辣」，否則確診個案很快會到三位數。

許樹昌今早（23日）接受電台訪問時指，本港的確診數字在短短幾天內達到每日雙位數的水平，當中的源頭不明個案分布在不同地區，沒有特別高危因素，部分患者是學生或家庭主婦，有關情況反映社區有很多隱形傳播鏈，應該盡快控制，當局的防疫措施要「加辣」，否則確診個案很快會到三位數，屆時就難以「收科」。

他又指，在第一、二、三波時，除了「慶回歸群組」外都沒有特別出現近日的「跳舞群組」，就現時有關群組已累計80人確診，他認為應將所有私人跳舞場所及跳舞學校納入派對房間的處所規管。

至於港政昨日刊憲，要求曾到過14個指定跳舞場所人士接受強制檢測。許樹昌認為執行上似乎會有難度，雖然跳舞學校可提供有關名單，但最大問題是在酒樓舞池跳舞的市民，若是以現金付款入場就難以追蹤。他又指，如周末會有疫情爆發，市民就會湧到檢測中心作檢驗，認為港府應加開多個檢測中心，建議市民盡量到醫管局的47個派發樣本收集包的普通科門診診所，領取樣本瓶。

對於政府將向確診患者提供5000元津貼，毋須資產審查，許樹昌表示，專家組在一兩星期前曾作出相關討論，認為有關措施的原意是為了要資助確診後可能有經濟困難的人士，提供一個誘因讓他們做檢測；若有資產審查，或需要長時間都未能發放，未必可以即時幫到一些確診後就「手停口停」的人士。他稱專家組沒有參與局方的落實工作，但建議當局應針對性地只提供予沒有固定收入人士，如的士司機，否則可能出現資源錯配的問題。

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記者：郭詩詩