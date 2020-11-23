【勵志故事】唇顎裂男生被同學嘲笑「佛地魔」 父母鼓勵走出陰霾立志做義工

▲ 就讀台灣中央大學電機系的大四男生林柏詠，因患有唇顎裂而被同學嘲笑是「佛地魔」，幸好在家人的支持下，逐漸走出陰霾。

先天性唇顎裂的患者，在成長過程中須經過多次治療，同時要忍受別人的嘲笑及異樣目光。一名就讀台灣中央大學電機系的大四男生林柏詠，便曾因患有唇顎裂而被同學嘲笑是「佛地魔」，幸好在家人的支持下，逐漸走出陰霾，更受父母影響立志做義工，幫助其他有需要的人。

為了支援唇顎裂及顱顏缺陷的患者，台灣一個基金會每年會舉辦「顱顏家庭年會暨獎學金頒獎典禮」，林柏詠是其中一位得獎者，獲得基金會頒發的獎學金。

手術室的常客

從出生到現在，林柏詠曾做了五次手術，他笑稱自己是「手術室的常客」，動過唇補手術、腭補手術、植骨手術、正顎手術，以及唇鼻整形。雖然進出醫院已成常態，但他「每次動手術都還是會害怕。手術後，一定伴隨着疼痛醒來。」

他印象最深的一次手術，是正顎手術，手術的恢復期很長，不能開口說話，也只能吃流質食物，相當辛苦。「我還記得因為母親聽不懂我表達的意思，而生氣落淚。現在回想起來，當時的情緒反應實在太大，照顧病人是很辛苦的。」

同學嘲笑是「佛地魔」

除了忍受每次手術過後的痛楚，林柏詠同時要忍受別人的嘲笑。「初中時同學因為我的改觀而叫我『佛地魔』。雖然知道他們不是惡意傷害我，但還是很不舒服。我鼓起勇氣請他們不要再這麼叫我。後來，他們就不再拿我開玩笑了。」

他指一路走來生活上遇到很多挫折，「曾強烈到有想輕生的念頭，但事情都會慢慢被解決，活着才有機會，也一定要更愛自己。」

在家人的支持下，林柏詠逐漸走出陰霾。林柏詠的父母長期在基金會當義工，他們經常帶着林柏詠參加基金會的各種活動，在會場內協助社工處理大小事。林柏詠樂於助人，「幫助別人時，我們會感到快樂與滿足，我很慶幸從小就跟父母一起當志工。」

根據香港兔唇裂顎協會的資料，兔唇裂顎是最常見的一種先天性顱顏缺陷，亦是最能夠醫治的一種缺陷。若患者在合適的年齡得到適切的治療，他們的外貌、能力及社交與其他人無異。在亞洲地區約每六百至七百名新生嬰兒便有一名患者。

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責任編輯︰王明芳