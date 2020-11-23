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【後生仔傾下偈】施匡翹確診後學習養生　謝高晉入隔離營感受良多

娛樂 11:24 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

施匡翹謝高晉亮相《#後生仔傾吓偈》。

歌手施匡翹（Zaina）及謝高晉近日到TVB節目《#後生仔傾下偈》擔任嘉賓。早前曾確診新冠肺炎的Zaina及曾入隔離營的謝高晉，在疫情期間二人的經歷甚至比一般人多。
被問及2020年有何得著，施匡翹坦言這一年深深感受到「珍惜眼前人」的道理，以及身體健康的重要。

身為素食者以及熱愛瑜珈的Zaina 表示：「最近開始更加著重健康及養生，希望以自己作榜樣，把相關知識分享俾更多人。」

謝高晉則認為2020年雖不容易，但卻是體會最深，得著最多的一年：「於隔離營期間的經驗並不容易，但也令到我更加珍惜看似理所當然的自由。」

二人互送聖誕禮物。

施匡翹及謝高晉為了迎接聖誕節的到來，為對方悉心準備了神秘的聖誕禮物。謝高晉剛推出第二首派台歌《慢播》，Zaina為他送上一本印有貓貓繪畫的記事本。

她表示：「高晉本身非常愛貓，在他新歌MV中也有不少可愛貓仔，除了恭喜他推出新歌外，也希望他可以藉著這本簿寫下對自己有啟發的事，不忘初心。」

而謝高晉則為施匡翹準備了一支粉紅色鋼筆作為聖誕禮物：「知道Zaina有寫作習慣，而鋼筆亦有祝願未來步步高升含意，故找一枝粉紅色的鋼筆作為禮物，希望施姐會喜歡。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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