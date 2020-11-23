【開心速遞】《愛回家》第1068至1069集劇情預告　怪大龍生不報恩根叔遷怒璟風【有片】

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》今晚（11月23日）劇情講根叔抱怨大龍生未有報恩，於是遷怒璟風。明晚（11月24日）《愛‧回家之開心速遞》講若水在公司因為一件事而遭同事敵視。

第1068集（23/11）

敢威東山再起，樹根自感勞苦功高，卻未見敢威有所表示，遂想法子提醒他，可惜事敗。

樹根等及後看到敢威的訪問，敢威稱某班人曾對自己有恩，要留待最後才作獎賞，更打算分配股份給他們，樹根等遂滿心期待……

樹根指敢威忘恩負義，與他鬧翻，還決意向敢威報復，奈何敢威、力王均已遷出；樹根等人遂針對璟風，要璟風父債子償。

璟風家居被樹根等弄得烏煙瘴氣，樹根仍怒氣難消，還想將行動升級，此時樹根卻發現……

第1069集（24/11）

Anita到行政部取文具，新入職同事要她填寫表格，並按公司規矩只發一個釘書機給她。若水得悉後領Anita往向新同事施壓，成功取得所需文具。

若水還教Anita分辨員工的職級及年資，從而向合適之人施壓。

若水及後遭人報復，原來一位新同事因受到尋寶圖的人欺壓，家人代他報仇，怎料誤中副車……

若水偶然聽到Peter、Ivan及Andy暗中議論她，覺得遭抹黑，遂跟他們理論，Peter等忍不住道出真相……