實用專科 公大助學生掌握未來技能

掌握知識及發展技能以應付職場上不同工作的需要及挑戰，除可增強自信心外，更可提升競爭力。香港公開大學（公大）的課程一向強調實用性和專業性，大學亦致力為學生提供多元學習體驗。兩位學生吳景富及曾思朗親身分享，公大如何讓他們為事業發展作好準備，逐步邁向理想。



通盤技能迎接數碼媒體浪潮



吳景富（Foo）是公大「創意廣告及媒體設計榮譽文學士」全日制課程的4年級學生，明年即將畢業的他，希望將來投身電台的媒體設計工作。他說：「 隨著數碼媒體和社交平台近年大行其道，無論廣告及傳媒以至各行各業，相關的人力需求相當殷切，市場需要更多具備全方位技能的專才。」正因為個人興趣及看準行業發展前景佳，Foo放棄原來就讀的院校及學科，選擇入讀公大。

▲ Foo透過入讀公大，朝著廣告及數碼媒體的事業發展方向邁進。

踏入第4年的學習歲月，Foo認為課程涵蓋的範圍廣泛，不僅為學生打好了穩固的知識根基，內容亦緊貼社會動態及行業發展，教學不斷推陳出新，例如著重網頁和手機應用程式的設計、教授時下市場最新的編程軟件及技術應用等。他相信，豐富且嶄新的教學元素，對學生將來就業帶來競爭優勢。

在公大，課堂以外的校園生活同樣非常充實。以Foo為例，在公大安排下得到不少實習機會，讓他累積寶貴的實戰經驗。此外，他曾到廣州的科技公司實習，有機會初次接觸電子商務策劃工作，又獲安排到CubicHK實習，參與以1：1的比例製作虛擬香港地圖的計劃等等。 他指出：「實習過程正好讓他實踐在課程中所學到的知識和專業技能，同時深入了解心儀行業的工作性質，並掌握不同崗位所需的要求，繼而審視自己的能力是否有所不足，在畢業前把握自我增值的機會，對於日後投身職場大有幫助。」

▲ Foo把握機會利用公大提供的資助前往俄羅斯學習，認識異國文化。

優秀舞者變身物理治療學生

今年入讀公大「物理治療學榮譽理學士 」全日制課程1年級的曾思朗（Clong），曾於其他院校修讀舞蹈課程，亦曾擔任主題樂園的全職舞蹈員。自小熱愛跳舞的她，一直希望深入了解肌鍵骨骼的精密結構。一場突如其來的疫情，令Clong的工作被迫暫停，也促使她認真思考未來事業路向。她說：「我意識到一份穩定且能夠長遠發展的職業需要扎實的學科知識，今次疫情正好給我機會重新規劃未來的事業路向。」

▲ 熱愛跳舞的Clong以物理治療為新的事業發展目標。

為了進一步確定自己的目標，Clong在中學老師的介紹下，於一所物理治療診所擔任助理，之後也報讀了一個線上教學平台的遙距課程，學習人體解剖學等知識，漸漸對物理治療行業培養出濃厚的興趣，更期望日後有機會運用專業知識和技能協助病人康復，重拾生活質素。她笑言：「每當看到患者逐漸康復，就覺得這份工作特別有意義，而且很有滿足感。」立定入行的決心，Clong決定重返校園修讀物理治療學。

公大物理治療學課程雖然為首年開辦，但Clong對公大在師資和教學質素方面有頗高的評價，她認為，課程設計全面，理論及技巧並重，技巧訓練上亦會集中於肌腱骨骼等範疇，跟她在舞蹈表演方面的興趣起了相輔相成的作用。加上公大新落成的「香港公開大學賽馬會健康護理學院」有專為物理治療而設的實驗室，擁有完善和先進的教學設備，可見大學十分重視此學科的發展。同時，課程亦要求學生完成不少於1,000小時的臨床實習，Clong期望有機會實踐所學，向著舞蹈治療師的事業發展方向邁進。

▲ Clong（右二）認為，公大為學生提供了一個十分理想的學習環境。



公大JUPAS新課程 回應專才需求

公大將於2021 / 22學年開辦50個經「大學聯合招生辦法」報名的全日制學士學位課程，包括35個自資及15個「指定專業/ 界別課程資助計劃」（SSSDP）課程，進一步豐富課程的選擇，其中4個新課程包括：

• 電腦科學榮譽理學士（JS9718）

• 網路及電腦安全榮譽理學士（JS9719）

• 屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士（JS9721）

• 土木及環境工程榮譽工學士（JS9722）

多元學習體驗 支援公大學生

傳授知識以外，公大亦舉辦多元化的實習、交流及學習考察活動，藉以令學生建立全球視野，並為他們提供學以致用的機會。過往，公大每年向學生提供本地及海外實習機會約2,000至3,000個，而海外交流機會則約1,400個。自2016年9月起，公大學生曾到訪約150個城市，拓闊眼界。

今年，即使海外學習的機會受到疫情影響，大學亦相繼推出不同的優化措施，支援學生學習，讓他們為未來人生及事業發展作好準備。措施包括透過校園實習計劃「Internship Lab」，為學生提供校內工作機會和在職培訓，以及推出以項目為本的「事業啟航計劃」，提供全額津貼及實習機會予高年級商科學生等。

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