【聖誕節2020】聖誕蛋糕及朱古力禮盒精選　Venchi倒數月曆+Häagen-Dazs Sanrio雪糕蛋糕幾錢？【附價錢詳情】

▲ TOPick為大家精選不同品牌的特色聖誕朱古力及聖誕蛋糕。（圖片由Venchi提供）

蛋糕及朱古力都是聖誕節的必備甜品，TOPick為大家精選了以下聖誕朱古力及聖誕蛋糕，有了充滿節日氣氛的甜品，即使留在家慶祝過節，都一樣開心及難忘！

聖誕朱古力精選：

Venchi

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Venchi主打以最優質種植園的可可豆、榛子、開心果、牛奶及杏仁等製造手工巧克力，今年推出多款造型亮麗的禮盒包括小禮盒、圓形鐵罐、以至經典禮物籃，其中倒數月曆充滿驚喜，每天吃一粒朱古力，期待著聖誕節的來臨！

此外，禮盒精緻之餘，實用性亦高，例如聖誕樹巧克力小鐵盒可變身成聖誕樹的掛飾，而聖誕迷你貨車巧克力禮盒和聖誕迷你巧克力小鐵盒可保留用作收納盒；而Venchi代表性的書型巧克力禮盒換上聖誕新裝，包括聖誕迷你書型巧克力禮盒及聖誕書型巧克力禮盒。

GODIVA

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GODIVA今年推出不同可愛的朱古力禮盒或禮籃，價錢由HK$198至HK$2,980不等，當中聖誕倒數日曆巧克力禮盒24顆裝包含9顆聖誕造型巧克力及15片裝巧克力，售HK$595，性價比強。天天吃一粒朱古力，甜著期待聖誕來臨！

Schoggi Meier

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Schoggi Meier採用瑞士原材料Couverture 100%可可脂朱古力，以及來自世界各地的原材料，每天在香港新鮮製造。今年除了再推人氣的亮麗聖誕樹朱古力禮盒及聖誕卡通造型朱古力棒棒糖，還特別推出了朱古力火鍋套裝。

聖誕蛋糕精選：

Häagen-Dazs

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Häagen-Dazs今年聖誕節為Hello Kitty、My Melody同Pompompurin粉絲大派福音。除了推出這3款可愛Sanrio Characters派對冰袋套裝、雪糕火鍋外，還推出雪糕蛋糕！

每個角色都有不同口味及尺寸，大、中、小尺寸價錢分別為HK$439、HK$569、HK$669。大家可以在專門店訂購，亦可到e-shop訂購，使用Häagen-Delivery在家中等待美食，十分方便！

訂購連結：https://bit.ly/2UJwhyl

A-1 Bakery

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A-1 Bakery今年推出一系列可愛的聖誕蛋糕及兩款聖誕包。當中中士多啤梨雜果蛋糕，綿密濕潤的蛋糕配上香濃軟滑的法國忌廉，再夾上酸甜的雜果及芒果熱情果醬，傳統口味，永不過時。

而聖誕樹頭卷蛋由日本麵粉製作，口感細密鬆軟，內層再配上60%比利時生朱古力及意大利朱古力粒，充滿多層豐富的滋味，深受朱古力粉絲愛戴。

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責任編緝：王芷瑩