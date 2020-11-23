【新冠肺炎】4間社區檢測中心視乎需要延長開放時間　陳肇始：會優先處理強制檢測令人士

▲ 陳肇始表示，4間社區檢測中心會視乎需要延長開放時間。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情逐步惡化，食物及衞生局局長陳肇始表示，本港確診數字急升，反映社區有很多隱形傳播鏈，政府會採取多個策略應對，包括加大檢測量，由今日（23日）開始，4間社區檢測中心會視乎需要延長開放時間；即使沒有預約亦可進行檢測，並以強制檢測令人士優先。

陳肇始今早（23日）在電台節目表示，現時本港的新型冠狀病毒疫情嚴峻，近日確診數字急升反映社區有隱形傳播鏈，而任何不戴口罩的活動，而確診者亦來自不同區域。她又知悉昨日有很多人前往4個社區檢測中心接受採樣，包括曾到指明14間跳舞場所人士，檢測中心會視乎需要延長開放時間，亦已要求檢測中心分開不同群組人士排隊。

她又指，元朗、鰂魚涌的社區檢測中心除可採樣外，亦可取樽，同時會於港九不同區域加設5個檢測中心。她強調，衞生署已視察過社區檢測中心的空氣流通情況、排隊人士距離等防感染措施。而今日起亦會在荃灣、西貢及大埔三區3個較多確診個案的地區，加設流動採樣亭。

陳肇始又指，跳舞群組愈來愈多人確診，情況令人擔心，對於有有確診導師任教的跳舞場所負責人指，確診導師並非職員，但衞生署只是要求他們提交職員名單，未有了解其他學員和訪客資料，陳肇始說，會交由衞生防護中心跟進追蹤工作，歡迎跳舞場所負責人提供更多資料。

被問到政府會否再收緊社交距離措施及關閉更多場所，陳肇始指收緊社交距離亦重要，政府內部會去了解哪一種高風險活動而有所規管，並正檢視有關條例。

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責任編輯：陳子謙