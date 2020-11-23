【救救動物】商場出現寵物抽獎機　貓狗日困玻璃櫃10小時內無貓砂及食物

▲ 上海商場出現寵物抽獎機。

寵物也是生命，不應被當成商品。內地近日出現「寵物抽獎機」，將貓、狗及龍貓等動物放在狹小的商品櫃內，靠累積積分換取。櫃內沒有食物及貓砂，寵物精神狀況欠佳！

動物成獎品被困狹小玻璃櫃

中國名模雎曉雯本月初在微博爆料，上海市長寧龍之夢購物公園出現寵物抽獎機。由影片可見，在狹小的玻璃櫃內有貓咪及狗正在休息。櫃子寫上遊戲流程，需要付款後累積積分再換獎品：

一等獎：貓／狗

二等獎：龍貓

三等獎：寵物鬥魚

幸運獎：綠色植物

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櫃內並沒有食物或者貓砂，而且寵物都在休息，精神似乎不太好。有網民爆料內地多個商場均有類似的抽獎活動，更有人貼出在另一商場的抽獎櫃共有13格，其中有10格關著貓咪及龍貓，空間只夠牠們轉身，就連水也沒有。有不少網民認為此舉非常危險，是在虐待動物。有人指出貓咪天生比較敏感，被困在人來人往的地方，恐怕會受到驚嚇，亦擔心有路人拍打玻璃。

公司暫停活動一星期重啟

事件被爆出之後，負責該活動的公司「一寵一物」在微博發表聲明。當中提到會有工作人員定時提供水及食物，亦會清理糞便。聲明中又指，放置動物時間為早上10點至晚上8點半，之後就會把牠們帶回生活場地，同時有獸醫和養殖人員值班，強調在這段期間沒有任何寵物死亡。

在暫停活動約一星期後，「一寵一物」稱已經作出改善，並繼續這類抽獎活動。他們將抽獎櫃放在人流較少的地方，並放置「警戒杆」，增加人群與動物之間的距離。網民繼續鬧爆該公司，強調動物不是商品，希望他們停止這個項目，放動物一條生路。有不少人擔心一些沒有飼養能力，甚至會虐待動物的人帶走貓狗。

內地近日爆出「動物N號房」事件，有人靠出售虐待動物短片賺錢，月入可達4萬人民幣（約4.7萬港元），施虐者當中更不乏未成年人。

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責任編輯︰陳珈希