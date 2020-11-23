【新冠病毒】法國水貂首現新冠病毒　撲殺養殖場1000隻水貂及銷毀製品

▲ 法國首次發現水貂染新冠病毒，下令撲殺養殖場1000隻水貂。

繼丹麥、荷蘭等國後，法國農業部昨日（22日）表示首次發現一個養殖場內有水貂感染新冠病毒，下令撲殺場內1000隻水貂，並銷毀相關製品。

綜合外媒報道，11月中旬，法國衞生部為4個養殖場的水貂進行檢測，發現位於西部厄爾盧瓦（Eure-et-Loire）的1個養殖場有新冠病毒，另有1個證實沒有新冠病毒，餘下2個仍在進行檢測，預計本周有結果。

丹麥荷蘭出現水貂傳人個案

全球最大水貂皮草生產國丹麥，最近發現有水貂身上出現變種新冠肺炎病毒，可由水貂傳人，已有12人感染變種病毒，當局宣布撲殺全國1,700萬隻水貂，7個自治市一度「封城」。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）11月初表示，變種病毒株對抗體的敏感度降低，有可能影響未來疫苗的效力，決定撲殺國內超過1,000個養殖場的水貂。

丹麥早前撲殺水貂的情況：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

除了丹麥，世界衞生組署在11月初表示，已接獲荷蘭、希臘、瑞典、意大利、西班牙和美國6個國家通報，表示在水貂養殖場發現新冠病毒。荷蘭農業部早前證實，一名水貂養殖場工人被水貂傳染新冠病毒。水貂疑似是遭人類傳染後，再把病毒傳給人。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣