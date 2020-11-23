【日本新事】teamLab東京冬季限定展覽     讓兒童畫聖誕老人投放熒幕

▲ 東京的team Lab聖誕特展，將小孩的畫作投入大熒幕上，之後會變成動畫，滿足感十足。(相片來源︰teamLab)

著名的日本數位藝術團隊teamLab向來擅長以燈光投影技術，讓人「沉醉」於花海星河裏。他們在東京的以及森大廈攜手打造的「森大廈數位藝術美術館：teamLab無界」（MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless），近期推出冬季限定的「お絵かきクリスマス」（Sketch Christmas）繪畫聖誕特展，讓兒童發揮色彩創意，其作品將投射入寬廣熒幕上，滿足感無限。

▲ 小童可填上聖誕老人顏色，發揮色調靈感。(相片來源︰teamLab)

聖誕特展將由即日至12月31日於森大廈數位藝術美術館推出，遊客進作室內，可在紙上填色，有包括聖誕老人、汽車、房屋等圖案，經過掃描後，圖案會滑入寬廣熒幕，他們會沿著跑道如動畫般移動，觸碰下還可互動，儼如製作自己的繪本，畫上還瀰漫極光和飄雪，別具童趣。

▲ teamLab展中的10月至12月是鮮紅的彼岸花。(相片來源︰teamLab)

另外，這裏也有一個「増殖する無量の生命」（無限繁衍的生命︰一年復一年）展覽，當遊客觸摸熒的花朵時，花會彎低垂落，飄散而新的花會再開，象徵大自然生命的循環，一年四季各有不同，如8月至10月是向日葵、10月至12月是鮮紅的彼岸花等等，配合音樂極為夢幻。

▲ 「無限繁衍的生命－－一年復一年」，會展出四時花卉。(相片來源︰teamLab)

お絵かきクリスマス（Sketch Christmas）

時間︰即日至12月31日

地點︰森大廈數位藝術美術館( 東京都江東區青海1-3-8 台場palette town 2樓)

撰文︰馮柏偉