【小一派位】自行收生網上放榜零星家長親身到校確認　喇沙舊生兒子獲取錄仍考慮海外升學

▲ 有喇沙舊生兒子獲取錄仍考慮海外升學

小一自行分配學位今日（23日）早上9時放榜，本年度派位成功率創十年新高，有傳統名校喇沙小學舊生兒子已獲取錄，坦言也有考慮遲些安排他到海外升學；另有舊生家長認為今年競爭仍然激烈，疫下在家學習進度亦受阻，今早上網得知兒子已獲取錄，仍親身到校確認結果。

即睇喇沙小學今早情況：

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往年小一自行分配學位放榜，九龍塘傳統名校喇沙小學不乏家長提早到校排隊查閱，但繼去年社會事件，今年鑑於新冠肺炎疫情，已是連續第二年可透過校網或致電學校查詢結果。喇沙及同區名校瑪利諾修院學校（小學部）今早9時已準時上載取錄名單到網頁，首一小時只有零星家長親身到校查閱結果。

喇沙早前回覆查詢稱收到約600份申請表，與去年相若，約6.7人爭一個學位。喇沙舊生任先生今早上網得知兒子獲母校取錄後，也有親身到校確認，他指喇沙校風及環境好，「我細個都係讀呢間學校，梗係希望自己小朋友可以讀返呢間」，故得知獲取錄後感興奮、開心，今晚會吃飯慶祝。

任先生指兒子有25分，因母校今年仍然「多人爭」，故以平常心面對，有為兒子安排網上面試班、中英數補習及運動興趣班。他直言疫情令兒子學習受阻，「小朋友咁細，好難喺屋企環境好專心咁學習，最好都喺返學校群體（學習），學校環境好啲，吸收會好啲」，又說沒有報讀其他直資、私立學校，亦暫時沒有考慮移民，「始終喺返香港自己地方讀書先好啲」。

另一名喇沙舊生說其兒子也獲取錄，被問到有否考慮安排兒子到海外升學，他直言「當然有啦」，但「遲啲再諗」。他又形容今年在疫情下是「特別嘅一年」、「無得返學一定會有影響，好多時要屋企人、家長陪佢哋；我哋做家長嘅盡量令到小朋友keep到進度之餘，唔好話太大壓力。」

當局估計明年適齡升小學童人口回升，但小一自行派位申請人數不升反跌，早前學界分析，估計社運及疫情等因素導致公營學校生源流失，詳情即看：【下一頁】

教育局早前公布，2021年9月入學的小一自行分配學位有49,749人申請，創近9年新低，當中23,107人獲派學位，成功率達46.4%，更創近10年新高，詳情即看：【下一頁】

曾為子女申請自行分配學位的家長，可於今日上午9時至下午5時前往所申請的小學查閱申請結果，但鑑於疫情，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。獲派位學童家長須於周三（25日）或周四（26日）學校辦公時間內，按有關學校安排辦理註冊手續，期間注意保持社交距離的措施。如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先聯絡學校負責人以作適當安排，否則將被視作放棄該學位。

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記者：馮琪雅