【恐怖奶奶】36歲媳婦輕生前48小時最少20次說「對不起」　恐怖奶奶驚人身分曝光

▲ 台灣一名媳婦輕生前留下遺書指「我的婆婆殺了我」造成轟動，近日有鄰居爆出奶奶的驚人身分。

台灣一名36歲張姓人妻，今年8月在facebook控訴奶奶長期言語霸凌後，在家中輕生，並留下遺言「我的婆婆殺了我」，事件轟動台灣。日前台灣媒體取得一段死者生前48小時與奶奶的對話，聽到奶奶的態度惡劣，死者最少20次說「對不起」，有台媒更訪問到鄰居，揭開奶奶的驚人身分。

台媒《三立新聞台》報道訪問了死者及奶奶的鄰居，透露奶奶是台大法律系畢業，是一名學霸，後來成為縱橫商界的女強人，「她是公司的負責人，就像老闆一樣。」婚後丈夫將房資產交給她管理。

鄰居︰既是虎媽也是商界的女強人

奶奶在家裏也是一名虎媽，控制家中大小事務及財務，「他的兒子也會問媽媽意見，所以家裏的意見都是她。」

▲ 張姓人妻育有2孩。（facebook圖片）

鄰居指出，奶奶平日看起來很高傲，所以彼此互動不多，新抱亦沒有說過奶奶半句壞話，但從一些對話也可看出新抱非常害怕奶奶，鄰居憶述︰

她沒有說過婆婆（奶奶）有甚麼不好，是她的小孩來這邊，我們說拿東西給他吃，她說不要，因為我婆婆會不高興。

事發後，奶奶一家已經搬走，大門深鎖，偶爾才回來。

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死者爸爸︰犀利言詞殺人於無形

而早前曝光死者生前48小時與奶奶的對話錄音，長約17分鐘，當時婆媳二人在家中廚房交談，從對話中可聽到奶奶態度強勢、不客氣，死者雖頻說「對不起」及「我道歉」至少20次，可是奶奶窮追猛打說︰「妳這個人真的很可怕」、「道歉要有誠意啊，妳有什麼誠意」，看似並不原諒新抱。

死者的爸爸聽過錄音後非常心疼，更直呼親家奶奶不愧是台大法律系出身，言詞犀利能殺人於無形。

死者生前48小時與奶奶的對話，即睇︰【恐怖奶奶】36歲媳婦死前48小時對話曝光 疑遭奶奶欺凌輕生死前最少20次說「對不起」

死者生前受夫家欺凌的詳情，即睇 ︰【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力 結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我

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責任編輯︰林綺玲