【日本疫情】東京都單日391人確診　新宿確診者可獲10萬日圓慰問金

▲ 日本東京都單日錄391人確診。

本港新冠肺炎疫情反彈，昨日（22日）食物及衞生局局長陳肇始表示，政府鼓勵有需要人士參與檢測，擬發放一筆過毋須資產審查的5000元津貼。政府發放津貼引起網上熱議，有網民憂心有人會「搏染疫」賺錢。然而亦有網民指出，港府發放津貼並非先例，早在今年7月，東京都新宿區已向確診者提供10萬日圓慰問金。

食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，因應疫情惡化，要強化檢測工作，惟明白到有基層市民擔心檢測確診後會影響生計，故當局擬向確診者發放一筆過5000元津貼，毋須資產審查，相關安排引發網上議論紛紛。

昨日Facebook流傳一張截圖顯示，以1000元10ml價格徵收患者口水，更寫上「扣除津貼，淨袋$4000」。有網民質疑政府做法，認為是變相鼓勵更多人除下口罩外出遊玩，亦有人擔心會拖慢檢測進度，令有需要人士未能及時接受檢測。

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有網民就在「連登討論區」發帖，質疑發放津貼的措施，是否香港政府創先例。但有就指出澳洲、日本亦有此例。

東京單日染疫宗數達391宗

日本疫情反覆，確診人數至今累計逾13萬人。繼早前連續多天染疫人數上升，東京都政府表示，昨日染疫個案為391宗，是自同月17日以來，單日感染個案首次跌至400宗以下。

因應嚴峻疫情，東京都新宿區公所今年7月宣布，不論症狀輕重，會為確診者提供10萬日圓慰問金（約港幣7,500元），以支援他們在染疫後接受治療，無法工作的生活開支。惟申領者需在4月7日，東京都頒布緊急事態時，已在新宿區入戶的居民才可領取。

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責任編輯︰羅嘉欣