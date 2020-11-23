【踩過界II】張曦雯報喜介紹家中新成員　Kelly晒童年照被指似長髮吳彥祖

▲ 《踩過界II》張曦雯公開20年前童年照。

女神張曦雯（Kelly）近日接連有《木棘證人》及《踩過界II》播出，人氣急升。熱愛毛孩的Kelly並因早前養狗而感夢想成真，因此昨日在社交平台突然發布多張20年前的靚女照，向網民公布喜悅心情，而張曦雯童年已是一副混血兒靚樣，被網民激讚之餘，更指似女版吳彥祖。

張曦雯日前在IG抱著愛犬，向大家介紹家庭新成員，她以英文寫道：「20 years later, my childhood dream of having a dog came true 🐕 and I’m still the same happy girl ❤️」

Kelly大意指20年後，自己童年渴望擁有一頭愛犬的夢想成真，而她現在跟以前一樣仍是開心女孩。

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▲ 張曦雯在《踩過界II》戲份重要。（取自IG）

自小隨家人到加拿大生活的Kelly，小時候樣子也很有混血兒味道，Kelly晒出數張約10多歲的靚相，眼大大及長髮的她，跟現在外表分別不大，足證靚樣無添加，自小便是靚女一名。

不過，有網民就發現，少女時代的Kelly，混血兒外表更有點似男神吳彥祖，連Kelly的好友楊潮凱也有留言指像極長髪版吳彥祖。

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曾是肥妹重147磅

張曦雯以模特兒身份入行，身材勁fit的她，身高175cm，體重約120磅，腰圍只23吋，可說贏在起跑線。

不過，Kelly小時候曾是小肥妹，小時候隨家人移民美國的Kelly曾表示，自己的食量比很多男性大，特別喜歡吃漢堡包、薯條及Pizza等，連男性朋友看見都表驚訝，她則認為：「人生就應該是想食便食，對著眾多美食怎可以忍下去！」

▲ Kelly擁有一雙長腿。（取自IG）

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16、17歲時，Kelly最高峰體重曾達147磅，有如一個小巨人。後來為了健康，張曦雯開始進行瘦身。

之前張曦雯甚少運動，因林子善一席話改變，Kelly曾向TOPick分享：「子善說演員是要體力勞動，休息不定時，現在有所預備的話，才可走得更遠。」

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張曦雯乖乖做運動，每周星期去5次健身室，每次做2至3小時，並聘教練指導，終成為女神。