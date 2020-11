【踩過界II】張曦雯報喜介紹家中新成員　Kelly晒童年照被指似長髮吳彥祖

▲ 《踩過界II》張曦雯公開20年前童年照。

女神張曦雯(Kelly)近日接連有《木棘證人》及《踩過界II》播出,人氣急升。熱愛毛孩的Kelly並因早前養狗而感夢想成真,因此昨日在社交平台突然發布多張20年前的靚女照,向網民公布喜悅心情,而張曦雯童年已是一副混血兒靚樣,被網民激讚之餘,更指似女版吳彥祖。

張曦雯日前在IG抱著愛犬,向大家介紹家庭新成員,她以英文寫道:「20 years later, my childhood dream of having a dog came true 🐕 and I’m still the same happy girl ❤️」

Kelly大意指20年後,自己童年渴望擁有一頭愛犬的夢想成真,而她現在跟以前一樣仍是開心女孩。

▲ 張曦雯在《踩過界II》戲份重要。(取自IG)

自小隨家人到加拿大生活的Kelly,小時候樣子也很有混血兒味道,Kelly晒出數張約10多歲的靚相,眼大大及長髮的她,跟現在外表分別不大,足證靚樣無添加,自小便是靚女一名。

不過,有網民就發現,少女時代的Kelly,混血兒外表更有點似男神吳彥祖,連Kelly的好友楊潮凱也有留言指像極長髪版吳彥祖。

曾是肥妹重147磅

張曦雯以模特兒身份入行,身材勁fit的她,身高175cm,體重約120磅,腰圍只23吋,可說贏在起跑線。

不過,Kelly小時候曾是小肥妹,小時候隨家人移民美國的Kelly曾表示,自己的食量比很多男性大,特別喜歡吃漢堡包、薯條及Pizza等,連男性朋友看見都表驚訝,她則認為:「人生就應該是想食便食,對著眾多美食怎可以忍下去!」

▲ Kelly擁有一雙長腿。(取自IG)

【豪宅曝光】張曦雯與男友北角半山築愛巢 Kelly擁10層鞋櫃放珍藏

16、17歲時,Kelly最高峰體重曾達147磅,有如一個小巨人。後來為了健康,張曦雯開始進行瘦身。

之前張曦雯甚少運動,因林子善一席話改變,Kelly曾向TOPick分享:「子善說演員是要體力勞動,休息不定時,現在有所預備的話,才可走得更遠。」

張曦雯乖乖做運動,每周星期去5次健身室,每次做2至3小時,並聘教練指導,終成為女神。