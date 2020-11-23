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【Marvel電影】《雷神4》「星爵」加入明年初開拍　基斯咸士禾夫狂操麒麟臂嚇窒基斯柏特

娛樂 13:12 2020/11/23

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兩位Marvel世界的Chris都有幽默感，《雷神4》未開拍，二人先在社交平台留言擦出火花。

Marvel超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）早前確定要演出電影《雷神奇俠》系列第4集《Thor: Love and Thunder》，與「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）再續做冤家。

由於《雷神4》暫定明年初於澳洲開拍，基斯咸斯禾夫就狂操肌作準備，日前他在Instagram發放其健身照片，驚現超巨麒麟臂。向來幽默的基斯柏特就即時在IG留言搞笑，指他的健身教練絕不想他站在「雷神」身旁。

《復仇者聯盟3》星爵和雷神已擦出不少火花。（劇照）

基斯柏特確定演出《Thor: Love and Thunder》，與基斯咸斯禾夫、「女雷神」妮妲莉寶雯（Natalie Portman），聯手對抗由基斯頓比爾（Christian Bale）飾演的大反派。

早在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers:Infinity War）時，銀河守護隊的成員意外救起「雷神」，在飛船上「星爵」因為「嘉魔娜」對「雷神」的關心而呷醋，兩個大男人鬥嘴相當爆笑。而在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）的結尾，「雷神」登上了「星爵」他們的宇宙飛船。

「肥底」的基斯柏特曾經為了爭取「星爵」一角而狂操肌，但之後又無之為繼。（網上圖片）

這次基斯柏特要加盟《雷神4》，製作人就是想兩個Chris繼續大放笑彈吧。日前，扮演「雷神」的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），在IG上載了一張他正在推着一個巨型車軚的健身照，其比以往更加倍粗壯的手臂令不少網民驚訝，而這張相更觸動到拍檔基斯柏特的神經，留言開玩笑，叫咸士禾夫停止做健身。

基斯柏特留言稱：「我的教練請你不要再健身，因為我要與你合演在新片中，如果你練到這個樣子，我教練就不想我站在你身邊了。我覺得你需要即時增25磅肥肉。」基斯的搞笑留言已取得8萬多個讚。

謝洛美維拿戲稱要選基斯咸士禾夫的肥版雷神做最性感的男人。（IG圖片）

與此同時，「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）就在其個人IG上貼上《復仇者聯盟4》「肥雷神」的照片，他發文指已提名基斯咸斯禾夫參加2020年最性感男人（Sexiest Man Alive）選舉。「The Rock、Michael B Jordan，對不起了，因為今年全球都在封城。」基斯咸斯禾夫的身材再成話題。

其實除了《雷神4》外，37歲的基斯咸斯禾夫早前已落實接拍Netflix一部有關傳奇摔角手Hulk Hogan的傳記新片，基斯咸斯禾夫就曾說過也因此要瘋狂操肌，練出比雷神更巨大的身形。

記者：Mandy

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