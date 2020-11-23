黃之鋒fb帖文稱有囚犯被體罰步操4小時　懲教署：惡意指控並非事實

▲ 黃之鋒今日出庭應訊。（陳國峰攝）

懲教署今（23日）發表聲明，指前香港眾志秘書長黃之鋒昨日（22日）在社交媒體，聲稱壁屋懲教所一名懲教人員，透過連續2天共超過4小時步操，體罰一名在囚人士的指控，並非事實。

▲ 黃之鋒fb帖文。

懲教署昨晚得悉指控後，即時作出調查，證實其指控並非事實。署方指黃之鋒在沒有查證及核實消息來源的情況下，公然在其社交平台作出惡意指控，並公開有關懲教人員的樣貌及個人資料，企圖以抹黑手法打擊所有執勤的懲教人員的信心及誠信。

署方續稱，黃之鋒非首次在沒有提供任何實質的證據下攻擊相關懲教人員。懲教署會嚴正處理事件，已轉交其他執法部門跟進。



懲教署必須強調，懲教人員會堅毅不屈執行法例賦予的權力，確保懲教院所內的秩序和紀律，不會畏懼任何惡意指控及攻擊而有所退縮。懲教署會確保一個安全及穩妥的羈押環境，會以一視同仁的原則管理所有在囚人士，不會因其背景及種族而有所改變。

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責任編輯：吳卓峰