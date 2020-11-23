【誕子辛酸】懷孕時前夫走佬難產3天未能誕子　台女藝人剖腹揭兒臍帶纏頸險遇死劫

▲ 韓琳陣痛3日，剖腹才發現兒子遭臍帶纏頸。

婚姻和生育，對夫婦而言是最重要的兩件事，若遇人不淑，原本幸福的生活隨時變成噩夢。台灣女藝人韓琳與前夫交往3個月閃婚，然而婚後生活不如意，前夫更在她懷孕時「走佬」。而她在誕下兒子時，經歷難產，痛足3日剖腹才發現兒子被臍帶繞頸兩圈，相當驚險。

韓琳早前於台灣綜藝節目中分享，自己與前夫拍拖3個月就步入禮堂，沒想到，對方竟然是「媽寶」，有一次聽到老爺奶奶在電話中羞辱她，稱去演戲的人都是不正經，還說她一定是個性或其他地方不佳，才會讓交往多年的對象跑掉。

她非常生氣，向對方表示，自己的大學學費都是靠拍戲存錢繳的，她沒有與人「潛規則」，一直從臨時演員做到現在略有名氣，不明白自己為何不正經。而令她更無奈的是，前夫在過程中沒有為她說上一句話。

▲ 韓琳在節目中對前夫大控訴。（影片截圖）

婚後發現丈夫是媽寶

前夫在婚前承諾會賺錢分擔家計，還說未來要生兩個小孩，不料婚後，韓琳發現他是「媽寶」，不但不做家事，也不出門工作，奶奶還理直氣壯地表示，

兒子在家都是我們顧好的，你不是拍戲賺錢很多？你錢拿出來用就好，為甚麼要給兒子這麼大的壓力？

老爺甚至承認，兒子是溫室小草，需要娶入門的女人給他依靠。韓琳需要工作、做家務，當前夫的依靠，令她非常不甘。老爺奶奶又催促兩人盡快生育，但經檢查發現，韓琳非常健康，丈夫的精蟲活動力不佳、精液量不足，奶奶卻不斷怪責她不能生育。

▲ 韓琳懷孕時亦有拍攝孕婦相集。（facebook圖片）

懷孕後即遭丈夫拋棄

沒想到當韓琳經歷千辛萬苦懷孕後，丈夫卻擔心養孩子要花很多錢，果斷拋妻棄子，還馬上透過法院寄來離婚申請書，甚至四處造謠指，是她不檢點才會有孩子。其後對方為了拿回辦婚禮的錢，惡意傷害自己後誣告她傷害，她懷孕挺著肚子仍要不斷出入法院打官司，

他真的很想害我流產！

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兒子臍帶纏頸

雖然面對種種挫折打擊，但韓琳仍樂觀面對，努力工作和養胎。她近日接受台灣媒體訪問時，提及生產時的驚險過程。由於她是高齡產婦，且身材較胖，有妊娠糖尿和妊娠毒血症高風險，但她為了孩子的免疫系統，仍堅持順產。不料，她陣痛了3日無法生出來。

真的很想死！在產檯上我真的跟醫生說，我放棄！我不要生了！

醫生見事態不妙，告訴她必須要剖腹，結果剖腹才發現，臍帶已繞頸兩圈，如果硬把孩子拉出來就會勒到，幸最好母子平安。轉眼兒子已滿3個月，而且很乖巧，只要換尿片、喝奶和睡覺就不哭，但非常黏韓琳，要她抱著才肯入睡。

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責任編輯：王明芳