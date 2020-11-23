【禁錮男童】7歲男童遭戀童漢禁錮地下室52天　疑犯否認性侵：想等到某個年齡

▲ 俄羅斯一名7歲男童遭疑有戀童癖的男子拐走，並禁錮在地下室52天，及後獲救。

俄羅斯早前發生一宗禁錮男童事件，一名7歲男童9月28日從校巴落車後，在回家途中被一名疑有戀童癖的男子拐走。事發52天後，俄方執法部門在國際刑警組織提供的線索下，成功鎖定疑犯藏身位置，上周四（19日）派人破門入內救出男童。

俄羅斯內政部表示，男童當天失蹤後，大批軍方人員、警員及義工出動搜索但不果。後來派駐美國的國際刑警組織官員通知，發現一名暗網用戶可能把一名小童藏在家中。國民警衞軍及警方隨即採取行動，在距離男童住所約22公里外救出事主，並拘捕26歲疑犯科佩洛夫（Dmitry Kopylov）。

根據內政部提供的影片，執法人員使用切割器材，打開金屬大門進入疑犯的住所，疑犯當時聲稱男童在地下室玩電腦。男童獲救後與父母重聚，父親表示兒子事後接受身體檢查，健康狀況良好，體重沒有下降。男童很開心能夠重回父母懷抱，現時除父母外，不想與其他人說話。

內政部指疑犯有預謀犯案，今年夏天購買一輛汽車及一間有地下室的房屋。案發當天發現男童沒有成年人陪同，便強行把他帶上車及返回住所，並且不讓他外出。當地傳媒指，疑犯被捕後否認強姦男童，但聲稱「想等到某個年齡」。

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責任編輯︰王明芳