【豪宅爆竊】沙特公主逾5百萬港元奢侈品被偷　損失30個Hermès手袋受驚入院

▲ 沙特公主逾5百萬港元奢侈品被偷，損失30個Hermès手袋受驚入院。

名牌手袋就有如女士的心肝寶貝，不小心弄髒已經會非常心痛，如果被偷走隨時嬲到入院！一名沙特阿拉伯公主豪宅失竊，30個Hermès手袋被偷走，公主得知後一度休克，被送往醫院。

30個Hermès手袋被偷走

綜合外國傳媒報導，一名不願透露姓名的47歲沙特阿拉伯公主，對上一次到訪巴黎公寓已是8月，11月初回到公寓時，發現屋內的手袋、名錶、珠寶及皮草不翼而飛。當中包括30個Hermès手袋，每個價值1萬至3萬歐元不等，另外亦有一隻價值約8千歐元的卡地亞手錶。

外媒估計失竊的奢侈品總值60萬歐元（約552萬港元）到150萬歐元（約1,381萬港元）。有指該名公主得知豪宅物品被盜時一度休克，因受驚而送院。根據初步調查，賊人在未有使用武力的情況下，進入位於巴黎市中心喬治五世大街附近的公寓。懷疑犯人是一名自8月已居住在該公寓的男子，公寓的後備鎖匙失蹤。

網民：限量版有錢也難買

這宗新聞在微博引起大量網民熱議，不少人認為公主最心痛不是金錢上的損失，而是限量版的手袋被偷了就難以再買，認為公主會寧願小偷問她要錢。有人明白公主的感受，指遺失200元與用200元買的斷貨唇膏，會比較心痛後者。亦有網民笑言一世也體會不了這樣的感覺，連休克的資本都沒有。

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責任編輯︰陳珈希