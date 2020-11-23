【愛的約定】癌末母親死前訓練女兒頑強成長　5歲女每日早起煮飯洗衫堅守約定

▲ 日本一名媽媽乳腺癌復發後，便訓練女兒堅強成長的技巧，讓她有能力獨立生活。

5歲的孩子應該是無憂無慮，但日本一名女童自5歲起每天早起煮飯，打理家頭細務後，她所做得一切都為了堅守與媽媽的約定，媽媽說：「只要懂得煮飯，將來不管去哪裡或是做甚麼，都能好好生活。」

綜合日本媒體的報道，日本一名媽媽千惠在2000年發現罹患乳腺癌，當年戰勝病魔後便與當時的男友結婚。婚後不久後千惠懷孕，在2003年2月誕下女兒阿花，她當時在博客上寫道，

女兒的誕生是我人生中最大的奇蹟，她是我最重要的寶貝，我要愛她勝過愛自己。

▲ 千惠與當時的男朋友在2001年結婚。（影片截圖）

癌症復發 決定教導女兒獨立成長

可惜好景不長，厄運再次降臨這個幸福的家庭，在2003年年底，千惠發現肺部有2厘米大腫瘤，乳腺癌復發，癌細胞慢慢擴散至身體其他器官，醫生指她只剩下3至4年時間。面對時好時壞的病情，千惠心中不斷思想能為女兒留下一點甚麼，於是她開始慢慢教導女兒獨立生活的技巧。

而在女兒阿花4歲生日時，媽媽送了一條圍裙給她，從那天起，阿花便開始學煮飯及煮味增湯等。媽媽當時指，「一想到我不在，家裡還有個會做飯的老公，我就安心了。」雖然媽媽認為女兒4歲開始學煮飯過早，但不知自己剩下多少時間，只好耐心地向懵懂的女兒解釋。

教女兒學煮飯煮菜自食其力

在媽媽的見證下，阿花首次拿起菜刀切菜切肉，媽媽坦言緊張，「非常可怕！」不過她還是忍住沒有出聲、也沒有伸手幫忙，她從不期望女兒讀好書，反希望女兒懂得煮飯照顧自己，培養她有獨立成長的能力，

學習可以排在第二位，只要身體健康、懂得煮飯、能自食其力，將來無論走到哪裡都能活下去。

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媽媽離世 女兒乖巧煮飯打理家頭細務

然而，死神還是降臨，媽媽在2008年不敵病魔，留下了當時只有5歲的阿花及丈夫便離世。悲傷的爸爸每天以酒精麻醉自己，甚至不能照顧阿花。正當他站在廚房前無從下手時，阿花突然走到廚房，踩上小櫈子上，取出菜刀，慢慢準備食材，然後開火，爸爸這時才意識到，阿花是太太留給他最好的禮物。自從那天起，阿花每天早起梳洗後便開始煮早餐、練鋼琴、餵狗及上幼稚園。而放學後，阿花便回家整理衣服、打掃及準備晚飯。

阿花在小學3年級時寫下一篇作文名為《與媽媽的約定》，文章中寫道，

我現在很努力做媽媽教我的味噌湯。每次做味噌湯時都會想到媽媽，都能感受到媽媽就在身旁，我真的很幸福。謝謝媽媽把我生下來，我自己的生命，由我自己來保護，這是我和媽媽之間的約定。

▲ 千惠與阿花的故事後來改編成電影上映。

爸爸在2012年將太太千惠與女兒阿花的故事寫成書本《小花的味噌湯》(はなちゃんのみそ汁)，故事引起社會廣大的迴響，一度成為暢銷書本，後來更被拍成電影《媽媽的味增湯》，非常感動。

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責任編輯︰王明芳