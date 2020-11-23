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【家品速報】AMoment潮流家品店進駐屯門　滿滿荷蘭特色創意好物

休閒消費 13:48 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

AMoment無論店內店外，都見荷蘭主題。（黃建輝攝）

近月經過屯門V City，有一間圓拱形門面的潮流生活店極受注目。AMoment與一般相關業務的店舖不同，其一賣點是引入不少荷蘭創意家品家電小物，產品獨特巿面上少見；連裝潢擺設都充滿荷蘭格調，置身其中，確是耳目一新。

AMoment其中一位合夥人Keane是室內設計師，因有親友住在當地，不時前往探親，除了對荷蘭有一定認知，也對這地方感受殊深，尤其在文化和設計上，更曾鑽研荷蘭的建築與設計風格。「鍾情荷蘭，是因為該國無論在建築及產品設計上，於世界都屬頂尖，設計極前衛。因此，店子的主調都是重設計、時尚、Pop等元素集於一身。」他指，香港少有出售荷蘭設計產品的店舖，希望藉以與眾不同來突圍。

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走進這店，會感受瀰漫一片荷蘭氣息：淺啡色貨櫃屋外牆的Signature Wall、單車、風車等分布不同角落。引人注目的圓拱門入口，正正是以以鹿特丹的拱廊市場作參考。店舖一隅的產品展示櫃，以知名的老人公寓Wozoco為設計藍本，利用純白、寶藍、鮮紅等荷蘭國旗顏色為主調，整齊地組合並擺放產品，可見在裝潢和擺設展示上都下過一番工夫。

店內的產品精挑細選，均來自荷蘭設計的創意品牌，當中包括曾獲得德國紅點設計大獎的荷蘭創意品牌「ALLOCACOC」，他們的產品以創意及實用並重稱著。除來自荷蘭，店中也見產自台灣、日本甚至本地的匠心設計的產品，總之是優質創意好物，都有機會在這裏找到。

產品查詢：2788 0478

地址：屯門V City MTR層M27號舖

記者：周美好

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