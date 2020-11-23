【踩過界II】絕世暖爸緊張愛女姜麗文偷偷探班　入行70年秦沛愛演戲永不言休

▲ 入行70年的秦沛永不言休。

闊別TVB近10年的秦沛有份參演播映中的劇集《踩過界2》，今次Paul哥飾演法律界「教父」，氣場逼人。而今次Paul哥跟愛女姜麗文更是於電視劇首度同場。現實中的Paul哥是暖男爸爸一名，由於擔心女兒上演動作場口，偷偷往探班。

而縱橫影視圈近70年的Paul哥熱愛演戲，為「戲癡」的他沒想過退下舞台，他曾說：「直至動不了，才會被逼退下來。」

秦沛於《踩過界2》裡飾演「文申俠」的師傅宏大狀，監製林志華曾接受TOPick專訪表示，邀請Paul哥演可謂不二之選，只因「盲俠」於劇裡是天下無敵，若要為他找一個對手時，需要一個具份量及有氣場的演員才可駕馭到。

【踩過界II】監製林志華讚楊卓娜演喊戲感染力強 爆秦沛緊張姜麗文偷偷探班

▲ 秦沛於《踩過界II》演資深大狀。

秦沛父女首度劇集合作

秦沛的女兒姜麗文於劇裡飾演重案組督察，兩父女於劇中有一幕於警局的戲份。

監製林志華透露，Paul哥十分著緊女兒，知道女兒要應付危險動作時，竟然扮路過拍攝現場藉機來探女兒，暖爸舉動十分窩心。

▲ 姜麗文於劇裡演女警，當中有不少動作場口。

其實Paul哥曾歷兩段婚姻，當年跟第一任妻子離婚時，一對仔女姜文杰及姜麗文分別只得7歲及2歲，Paul哥做單親爸爸也不容易，要獨力照顧兩個小孩，又要出外工作賺錢。

而於不少劇集演活慈父的Paul哥，曾於訪問中直言不懂當爸爸，因為父親於他6歲時過世，成長中沒有爸爸的陪伴，他曾說：「做戲還好有劇本，但做爸爸哪有劇本？」

▲ 秦沛父女感情要好。

跟兩子女相處有道

現在Paul哥跟一對子女感情要好，不時於IG照片見三人攬攬錫錫，原來Paul哥跟子女於某階段相處很難，某次叫兒子教他用智能電話時，兒子卻顯得沒耐性，反而教四叔姜大衞的態度就很好。

Paul哥說：「女兒解釋這叫愛的語言，其實是子女教曉我怎樣做爸爸，他們覺得可以就可以了。」

【準新娘】姜麗文婚禮受疫情影響延期 婚期變情不變：我們已認定了對方【有片】

▲ 秦沛一家三口。

童星出身的Paul哥入行近70年，他演出的電視劇無數，他曾於TOPick訪問中表示入行時間越長，對於演戲就越來越喜歡，每次都想將每部戲、每個角色都想演繹得更好。

76歲的他沒想過退休，Pau哥說：「做完一部戲，都會想『如果可以這樣就更好了』，所以在不滿足的情況下，是不會有圓滿的。如在這行要圓滿，就是做到動不了、記不到台詞，被逼要退下來的時候。」

更多《踩過界II》報導：https://bit.ly/3lUMFba