【特務打爆機】51歲嚴正化做「高齡」打女　超認真搭建1:1波音客機拍攝

▲ 由嚴正化、朴星雄主演的南韓首齣以劫機為主題動作喜劇，令人耳目一新。

疫情所累，大家都難以出門旅行，《特務打爆機》主角一家三口首次舉家去夏威夷旅行，本來開開心心搭飛機，卻遇上恐怖分子！這部由嚴正化、朴星雄主演的南韓首齣以劫機為主題動作喜劇，雖然仍是韓片常見的特務題材，但親情元素，再加搞笑的動作場面，令人耳目一新。

年前的韓片《炸雞特攻隊》成功把喜劇和動作結合，滿溢的港產片情懷，更令香港觀眾看得特別高興。《特務打爆機》同樣是動作密集的喜劇，最特別是全片9成篇幅都是講述主角在機上遇上劫機恐怖分子的經歷，劇情轉折有不少驚喜。

▲ 主角一家三口本來開開心心首次搭飛機往夏威夷旅行。

特務電影注入新元素

故事講慳家「阿豬媽」美英（嚴正化飾）某天抽中夏威夷旅行頭獎，她與IT高手老公石煥（朴星雄飾）和寶貝女興奮踏上全家首次海外之旅。誰知飛機出現了突發情況，有恐怖分子劫機，全機人驚惶失措。

危難當前，美英的非凡身手及搏擊本領即時被激發出來，還可以一個打十個，卻不想女兒看到她使出真功夫身手。原來一直隱藏着秘密身份的不只她一個，她和老公一個用拳腳一個用腦，誓要打低所有劫機分子。

▲ 電影以1:1組裝波音飛機內部來拍攝。

一比一組裝波音飛機內部

電影的一大特色，是當中9成場景在飛機上拍攝，但真正的飛機空間有限，劇組於是決定由零開始組裝一架方便拍攝的飛機。

製作團隊首先親自到訪位於美國洛杉磯負責組裝波音飛機的公司，以及曾經與無數電影、電視劇、廣告合作過的「Air Hollywood」，將整套「波音777」客機配件引進韓國。

▲ 製作團隊連續兩個星期組裝一架拍攝用的1:1客機，商務艙的座椅更是團隊在韓國各地搜索得來。

團隊連同多位韓國飛機工程師由零開始、連續兩個星期不分晝夜組裝一架拍攝用的1:1客機，商務艙的座椅更是團隊搜索全國各地得來。

除了機身，電影中出現的航空公司標誌、機艙座位顏色、空中服務員的服裝及名牌，甚至餐巾都由劇組親自製作，相當認真。

做高齡打女

另一大亮點，就是嚴正化51歲「高齡」才首次拍動作喜劇《特務打爆機》，她表示拍攝時特地上堂學習，事前亦與武術指導排練。

不過她覺得最大挑戰是在狹窄的空間內拍攝打鬥。

▲ 嚴正化51歲才首次接拍動作喜劇。

嚴正化說：「特別是有一場打戲我要在飛機的廁所裡拍攝，我知道劇組在組裝飛機時已特地加大了那格廁所，動作上我可以，但因為不能『就住就住』，很怕一不留神就傷到對方，真的很擔心。但最後排練了很多次後，只拍了兩take就完成。」

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電影中的搞笑部分，嚴正化就說多得在片中演她老公的朴星雄：「他真的是自帶喜感，排練時已經常常被他逗笑。」

嚴正化指，導演事先表明不希望只有對白好笑，希望連氣氛、動作、表情都有喜感。除了航機上廁格的打鬥有趣外，此戲的動作場面還妙用機上餐車、罐裝飲品，以至空中服務員制服的絲巾等，可見動作設計上花了不少心思。

記者：胡慧雯