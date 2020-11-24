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【踩過界II】訓練班畢業後每天捱麵包　綠葉王戴耀明從影28年曾患恐懼症

娛樂 10:42 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

現年48歲的綠葉王戴耀明，在《踩過界II》及《使徒行者3》同時有演出。

TVB綠葉王戴耀明分別於《踩過界II》及《使徒行者3》飾演邱尚財及符碌，縱然戲份不多，但戴耀明的演出引起觀眾注意。從影28年的戴耀明曾透露初入行時賺錢不多，因而曾每天捱麵包，當時的日子不好過。

戴耀明曾接受TOPick訪問，他坦言初入行時曾希望能成為周潤哥、劉德華、周星馳等：「但當發現軌跡愈來愈遠，難免感到失望。此外，小時候的我十分怕事，常被人負卻不敢作聲，可能因此鑽了牛角尖。」他因壓力過大而患上恐懼症。

不過後來戴耀明漸漸地看開，不再介意角色大小：「演員唯一的使命就是娛樂大眾，如果能令大家笑一笑，覺得自己對這個社會也有些貢獻。」

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現年48歲的綠葉王戴耀明，於1993年考TVB藝員進修班：「訓練班出來2、3千元人工，想買條更美的牛仔褲或牛仔褸可能已用去一半人工。曾試過每天捱麵包，中午只吃豬仔包。」

入行後，他曾經演出多部劇集，惟大多是配角。

戴耀明曾於《開心速遞》扮演黃秋生。（TVB截圖）

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他早前曾於《愛‧回家之開心速遞》扮演黃秋生，演技獲讚。

當時戴耀明曾說：「一生人當中沒太多機會可以演一位影帝，特別是我這類綠葉演員，這機會率比中六合彩低。那數秒就當自己是影帝，就算是發夢也好，是個很好的回憶。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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