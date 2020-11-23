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【網絡陷阱】疫情停課涉網上兒童色情物品案急增　最年輕受害人僅7歲被騙傳裸照

親子 14:27 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

疫情停課期間，學生易墮入網絡陷阱。

今年新冠肺炎疫情令學生經歷停課及上網課，至9月底才恢復半日面授上課，期間學生有更多時間上網，容易墮入網絡陷阱。警方發現，今年首三季涉網上社交媒體的兒童色情物品案，較去年同期大增逾8成，當中最年輕受害人僅7歲；而9月亦有一名媽媽報案，發現8歲女兒的手機藏有不雅自拍照。

警方於今年首三季錄得29宗兒童色情物品案件，雖較往年少，但涉網上社交媒體的案件，由去年首三季的8宗升至15宗，大部分受害人為女童，最年輕僅7歲，是經交友軟件結識一名男子，被對方誘騙傳裸照，其後女童爸爸發現其手機有裸照而揭發事件。

9月初警方亦接獲一名女子報案，指發現其8歲女兒的手機內，藏有不雅自拍照片。警方調查後發現，女童在8月於一網上手機遊戲結識一名陌生男子，對方疑以交換虛擬遊戲武器為由，誘騙女童自拍不雅照片傳送給他。

警方上月初拘捕一名37歲報稱小學教師的男子，並於其手機內撿獲20張不雅照片及3段不雅視頻，疑涉及另外6名未成年受害女童。

男女同學staycation發生性欺凌

此外，青少年涉嫌非法性交的案件亦由去年首三季的71宗，升至今年85宗，增幅近2成。有少女在停課期間上網交友遇人不淑，遭騙徒拍下裸照後，被迫接客與其他男子發生性關係。

另據香港青年協會指出，一名女學生涉於停課期間，與其他學生到酒店房間staycation玩樂，「男男女女一齊玩」，期間該名女學生洗澡時，一名男學生闖入浴室拍下其裸照，更傳給同學及朋友，令她十分難堪及憂慮，因而抗拒上學，最後在家長和社工協助下報警求助。

至於在停課期間發生的中學生欺凌事件，青協指以往因網絡世界未發達，故即使有發生亦未必有人知道，而最近的欺凌事件大多涉及拍片，故增加了社會的關注度。

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責任編輯︰林綺玲

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