黃之鋒林朗彥周庭認6.21煽動圍警總　還押至12月2日判刑

▲ 三人的案件將押後至12月2日判刑。（陳國峰攝）

去年6.21有人包圍警察總部，香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥及前副秘書長周庭被控煽動未經批准集結等罪。黃今（23日）於西九龍裁判法院承認煽惑及組織未經批准集結共2罪，林亦承認煽惑參與未經批准集結罪，周則早前已承認煽惑及參與未經批准集結共2罪。裁判官今表明不會考慮判處社會服務令，押後至12月2日判刑，期間3人均須還柙。

3名被告依次為黃之鋒（24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）。周早前承認承認煽惑他人參與未經批准集結，以及明知而參與未經批准集結兩罪。黃及林則否認控罪。

案件原訂今天開審，惟黃在開審前承認煽惑他人參與未經批准集結，及組織未經批准集結罪共2罪，林亦承認煽惑他人參與未經批准集結罪。黃早前另被控1項明知而參與未經批准集結罪，今獲控方不提證供起訴。

案情指，2019年6月21日早上，有示威者於立法會綜合大樓外聚集。及至近11時，有示威者到夏愨道堵路，3名涉案被告與約400名示威者於夏愨道聚集，黃及林用擴音器呼籲示威者包圍警察總部，其後3名被告與示威者步行前往警總，沿途黃及林高叫口號。

示威者到達警總西翼車輛出入口處時，黃再次呼籲包圍警總，又指出警總有兩個出入口，呼籲示威者分工合作。及至11時27分，黃及周到達軍器廠街，黃其後站於較高位置，要求示威者向警方表達不滿，並呼籲現場示威者叫更多人前來，黃及後又拒絕判談專家，並要求警務處長回應及打開警總出入口。

黃於去年8月30日被捕，警方檢取黃的手機，發現黃曾於6月20日向他人發tg訊息，提及6月21日包圍警總的事宜。

辯方求情時，指黃參與了多年社會活動，曾擔任香港眾志秘書長一職，於2012年反國民教育事件中開始政治生涯，並呈堂黃的母親、牧師及大學教授的求情信。辯方承認有判監可能性，但援引案例，指希望裁判官考慮緩刑可能性，又提到黃在當晚呼籲示威者投票決定去留，目的在於避免衝突發生。

辯方續指，周於案發時態度較温和，雖然亦有拿起擴音器發言，但並沒有作出激進發言，而周今年已辭去香港眾志的職銜，未來亦不會再有角色，又希望裁判官考慮到被告當時的參與程度。

林的代表律師求情時指，林在事件中參與程度較低，而林亦不曾煽動他人塗鴉或破壞警總，又指本案為未經批准集結，比非法集結輕微，希望裁判官考慮判處社會服務令，但遭裁判官拒絕及表明不會考慮社會服務令。

裁判官將案件押後至12月2日下午作判刑，期間3名被告須還押。黃之鋒在還柙前，向法庭旁聽人士高呼「各位頂住！知道大家外面更加辛苦！繼續努力！」。

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記者：王仁昌