政府成立粵港澳大灣區發展辦公室　袁民忠出任專員

▲ 政府宣布，粵港澳大灣區發展辦公室正式成立。（資料圖片）

政制及內地事務局今日（23日）宣布，粵港澳大灣區發展辦公室正式成立，加強推動和協調特區政府有關大灣區的建設工作。粵港澳大灣區發展專員由袁民忠出任。



為加強特區政府積極參與大灣區發展，行政長官在2018年《施政報告》宣布，成立高層次的「粵港澳大灣區建設督導委員會」，由行政長官擔任主席，成員包括所有司局長。督導委員會負責全面統籌香港特區參與大灣區建設的事宜。此外，政制及內地事務局會設立粵港澳大灣區發展辦公室，並委任粵港澳大灣區發展專員。



政制及內地事務局發言人說，粵港澳大灣區建設是國家進一步改革開放的重大發展戰略，亦是香港在疫情後恢復經濟動力的重點方向。通過進一步深化粵港澳合作，大灣區建設的目標是推動大灣區經濟協同發展，發揮三地互補優勢，建設宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區。



發言人表示，粵港澳大灣區發展辦公室是特區政府與內地當局，包括中央、省及市當局及澳門特區政府的主要聯繫單位。辦公室主要工作包括加強特區政府就參與大灣區建設的內部協調，及為行政長官主持的粵港澳大灣區督導委員會提供秘書處支援；促進與本地持份者的交流和合作，收集他們對推進大灣區建設所提供的機遇及相關政策措施的意見。

另外要加強與國家發展和改革委員會、國務院港澳辦、其它中央政府部委、廣東省政府、澳門特區政府及大灣區主要城市的市政府及其所設的大灣區建設辦公室等緊密聯繫，以及透過策略性的宣傳推廣活動，加深社會各界對大灣區建設的認識和為香港市民和企業帶來的重要機遇。

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責任編輯：吳卓峰