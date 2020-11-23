【新冠肺炎】零售界對聖誕市道不存厚望　促港府推消費劵及第三輪「保就業」

▲ 多個零售商會今日舉行交流會，就《施政報告》及本港疫情收集意見。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，更爆發第四波疫情。多個零售商會對聖誕市道不抱厚望，而隨「保就業計劃」將完結；或有商戶無心戀戰，要求政府續推第三輪「保就業計劃」、消費劵等，支援受影響行業及鼓勵市民消費。

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌表示，今年至今，已有逾15間會員商戶停業，而聖誕是珠寶業界每年重點銷售季節，惟今年受疫情影響，來自內地客的一半生意已失去，而本地消費意欲亦大打折扣，不少新人婚禮、婚宴延後亦削弱婚嫁首飾的銷售，因此對今年聖誕檔期不存厚望，料12月的整體生意額僅錄平時的3、4成。

他指，疫情初期業界已採取不同方法節流，若無第三輪「保就業計劃」，相信不少商戶都會無心戀戰。

港九藥房總商會理事長林偉文坦言，疫情下過去數月已有50至60間藥房倒閉，主要集中在油尖旺及新界區。他說，「保就業計劃」可幫助業界生存，而盡快通關亦可增加業界復甦機會；又盼政府石將醫療劵的使用擴展至藥房，容許市民到藥房購買已獲公立醫院醫生處方的藥物。

香港化粧品同業協會監事長何紹忠稱，不少業界因疫情已暫停部分門市營業，不排除在「保就業計劃」完結後，會現裁員潮，期望政府在新一份《施政報告》中，推出消費劵、建立跨境電商經濟區等；又不希望政府再一刀切要求所有美容處所停業。

批發及零售界立法會議員邵家輝指，預計疫情持續將會影響聖誕檔期生意，呼籲市民及業界做好防疫衞生工作，而本地零售業界普遍支持政府的「安心出行」應用程式，冀政府加強推廣及教育。

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記者：陳曉瑩