慳電幫人賺獎賞 撳個掣就得！

中電推出的「全心傳電」計劃，以一年365日都可以慳電又幫人為宗旨，鼓勵積極慳電節能，同時幫助弱勢社群。參加「全心傳電」計劃的用戶，只要在日常生活中「撳個掣」，例如不使用電器時關掉其後備能源，就可以節省電力並賺取中電「智能積賞」積分，在中電「智賞買」平台兌換各種衣食住行獎賞，包括智能家電、潮流產品、飛行里數以及餐飲購物優惠券等。

慳電幫人 關顧弱勢社群

「全心傳電」計劃重點鼓勵市民慳電幫人，更藉此支持社會不同層面的人士。中電今年撥款港幣$2,100萬，向3萬個有需要的家庭，提供每戶港幣$500電費資助，包括年滿65歲或以上獨居或雙老長者、殘疾人士及低收入家庭，並為1萬個劏房住戶提供每戶港幣$600電費資助，以減輕其電費開支。「全心傳電」參加者更可揀選受資助的弱勢社群組別，令活動別具意義。

與綠色社企宣揚節能關愛



多年來，中電透過「全心傳電」計劃，與不同團體攜手宣揚節能關愛。今年夥拍綠色社企，特別推出購物獎賞。凡於超過100間與豐盛社企學會合作的社企伙伴消費滿港幣$50，即可獲印花一個，集齊10個印花，即可換領禮品或港幣$20禮券於指定社企使用^，同時獲額外中電「智能積賞」500積分，於中電「智賞買」平台換領各項衣食住行獎賞，循環消費，多買多賞。此外，於「智賞買」平台以「智能積賞」200積分，即可換取港幣$20社企消費禮券。

除此之外，中電亦為綠色社企提供能源審核，有助提高能源效益，降低營運開支，為環保出力。

▲ 光顧指定綠色社企，即可儲印花換購物現金券或禮品。

參與線上共融體驗活動 了解受助社群

為了讓參加計劃的市民加深對弱勢社群的了解，中電與多個綠色社企合作，包括「遊沐」、「瑜樂伽」和「黑暗中對話」等，透過多感官探索大自然體驗、樂齡瑜珈和視障導賞員的分享，讓大家安坐家中，都能保持身心健康。



▲ 中電推出一系列線上共融體驗活動，主題包括認識大自然及樂齡瑜珈等。

STEM全方位學習能源效益

近年STEM大行其道，為了讓市民更了解日漸普及的STEM和能源效益教育，中電與香港科技大學合作，計劃舉辦50場「中電X科大STEM興趣班」。課程以親子互動元素融入學習領域，講解能源標籤、智能家居、節能裝置等知識，希望小朋友能學以致用，在家發揮無限創意，與家人一同營造舒適、安全又慳電的新世代智能家居。

如果你都想為社區和地球出一分力，事不宜遲，立即瀏覽中電「全心傳電」網站了解更多！

立即加入「全心傳電」齊齊「慳電+幫人+換獎」

想慳電換獎賞，同時幫助弱勢社群？立即加入「全心傳電」。現凡合資格的中電住宅客戶，只要透過簡單三部曲，就可輕鬆啟動中電網上賬戶，成為「全心傳電」的一份子。

第一步：下載中電應用程式

第二步：首次登入網上賬戶及完成綁定

第三步：即賞「智能積賞」500積分換取富禮品

^換領地點為豐盛社企學會合作社企。

（資料由客戶提供）