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團體要求大學全面落實國安法　取消對「港獨」資助

政治 14:53 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

香港高等教育校友聯會向梁美芬遞交請願信。（林曉君攝）

香港高等教育校友聯會向立法會教育事務委員會主席、經民聯梁美芬遞交請願信，要求香港資助大學建立完整制度和規定，全面落實港區國安法包括即時取消對「港獨」的資助；對宣揚「港獨」的學生等組織和團體等，不予便利。梁美芬強調，無論資助大學還是私立大學，都受法律監管。

聯會指，違法宣揚「港獨」的行為，包括故意隱瞞身份，做不符合校園規定和香港法律的事情，例如戴上蒙面面具，在校內和校外參與違法遊行。

梁美芬認為，正如立法會有些問題不是《議事規則》可處理，校園亦有非校規可以處理的問題，她認為，上周中文大學就畢業生校內遊行事件報警正確，因已超出大學管理層可處理的範圍。對於遊行中，出現非中大學生，梁美芬指，無論是否中大學生，學校都有責任，都不應容許違法事情在學校發生，認為中大管理層責無旁貸，應儘快正視和回應社會質疑。

聯會稍後會約見教育局局長楊潤雄及大學教育資助委員會。

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記者：林曉君

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