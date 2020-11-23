【培育子女】結婚37年領悟家庭幸福之道　車淑梅夫婦三大原則培育優秀子女

▲ 車淑梅與張文新結婚37年，兩名子女都成材。

在香港電台開咪逾40年的著名DJ車淑梅，與前港台助理廣播處長張文新，相遇於香港的電台廣播黃金年代，兩人結婚至今37年，育有兩名子女學有所成，一家七口三代同堂。近日，這對電台恩愛夫妻檔接受《駿步人生》專訪，分享成長經歷、夫妻之道和教子方程式。

今年63歲的車淑梅與67歲的張文新，近日雙雙受訪，提及自己的成長經歷。車淑梅憶述，小時候因為家中有6兄弟姊妹，她被父母送往元朗親戚家做養女，直至4年後才回家。

▲ 兩夫婦多年來一直結伴同行。（「駿步人生」圖片）

多讚賞子女

而張文新的父親是上水農民，母親早逝，令他學會一句話——千金難買少年窮。他認為現時孩子物質豐富，卻難找到目標，並引述Facebook創辦人朱克伯格 (Mark Zuckerberg) 給兩個女兒寫的一封信，說希望她們發掘自己的潛能。張文新表示，成年人也要了解年輕人，要站在年輕人的位置認識他們，還要多給讚賞，「掌聲始終好過怨罵聲」。

談及兩人多年的婚姻生活，張文新笑言，由於當年大家都在電台工作，他要更加公私分明，對太太要求更高，才能說服其他DJ做得更好。

初時她很聽我的，我喜愛淑梅是因為她很善良，又愛錫我，那時我常取笑她為『豆腐梅』，後來她變得愈來愈強，人們叫她淑梅姐，又是金牌 DJ，現在她應該叫做『鐵人梅』，從豆腐練成了鐵人。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

家庭時間必須專注享受

而車淑梅亦表示，很多人認為婚姻、愛情都應該火辣辣的，然而她卻喜歡細水長流，好像一煲水慢慢地將它煮沸。

有些朋友開始拍拖，要很了解對方才肯下嫁，我則認為若果那本書已經看得太熟，那種逐漸發現的趣味就沒有那麼精彩了。嫁了給他便會愈來愈熟、愈來愈好。

她又指，今時今日，很多夫妻同枱吃飯，都是各自看著手機。對此，淑梅姐認為必須以身作則，例如不可以一邊吃飯一邊看手機，吃飯是增進夫妻與家人親情的時光。

善用網絡與年輕人溝通

他們的一對子女家瑋和家晞，分別畢業於美國賓夕凡尼亞大學及美國麻省理工學院，如今都已成家立室，大兒子還為家中添了一個小孫女。淑梅姐特別提到昔日晨光未出第一線，自己便要往電台主持節目，卻絕對不會感覺自己冷落了子女。

一天廿四小時陪伴著，人在若果心不在，是沒有意思的；若然一天兩個小時能夠人在心在，已經很好。

而她與子女透過網絡世界，關係亦變得親密很多，例如女兒會告訴她煮了牛肉湯，而父母也要「畀反應」，當孩子講了一些東西給她聽，她會即時給心心、笑笑、鼓掌，認為給予讚美很重要，那他們就會喜歡跟她說話。而張文新亦笑言，父母要適應時代轉變，特別是科技轉變，才能與年輕人產生認同感。

決定當大體老師

十月是兩夫婦生日的月份，淑梅姐談到人生百年沒有什麼忌諱，7年前香港大學找她幫忙宣傳「大體老師」計劃，她一聽就覺得這是她所追求的，她希望過了這個人生以後，仍可以繼續發揮力量，所以報名參加捐贈計劃。

將來醫科生在我身上割錯一千刀、一萬刀也可以，但千萬不要在病人身上割錯一刀。

文章獲 《駿步人生》授權轉載。