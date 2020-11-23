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勞聯倡明年加薪不少於2.8%　指部分行業已消化疫情影響有加薪空間

社會 14:59 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

勞聯林振昇（右）建議明年加薪幅度不少於2.8%。（程志遠攝）

疫情下經濟不景，勞聯建議來年加薪幅度不少於2.8%，助僱員應付通脹。勞聯認為，雖然整體失業率維持6.4%，但部分行業包括金融、清潔、資訊科技等已陸續消化疫情影響及轉型，打工仔仍有加薪空間。

勞聯在今年6至9月就2020-21年度薪酬趨勢及期望，以網上和電話問卷訪問923名不同行業僱員，有25%受訪者獲加薪，21%聲稱被減薪，其餘54%要凍薪；受訪者去年度平均加薪幅度為1.1%，惟有近半數人對去年薪酬加幅表示不滿。

勞聯主席林振昇表示，最多受訪者認為加薪是應基於公司業績及外圍經濟環境，顯示受訪者認為合理的加薪應考慮各種因素，而7成的受訪者對來年的薪酬升幅有期望。勞聯綜合勞工期望、通脹、企業盈利等各項數據後，勞聯建議來年加薪幅度不少於2.8%，讓僱員得以維持正常生活。

勞聯副主席譚金蓮指，部分行業例如金融、清潔失業數字平穩，反映這些行業生意未受大太影響。此外，她又引用數據指，近三個月本港飲食業開業餐廳比結業多，約每1間餐廳倒閉，就有1.5間餐廳開業，亦有不少行業轉型網上生意，帶動資訊科技、運輸物流業，反映不同行業已適應疫情影響。

對於本港面臨第四波疫情爆發，林振昇明言憂慮會再打擊明年加薪幅度，希望政府做好防疫工作，對因疫情而停頓的行業如航空、旅遊會有更精準的支援。

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記者：蘇文軒

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