【港大藏屍案】心理專家指張祺忠長期受妻子心理虐待　為生活而抑壓感受

▲ 臨床心理學家鄭健榮作供。（楊詠渝攝）

香港大學前副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（23日）於高等法院續審。臨床心理學家今作供時，形容被告為在家庭中長期受妻子心理虐待的受害者，被告亦習慣壓抑感受，作為求生技能，讓他相對正常地處理日常生活。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

臨床心理學家鄭健榮今供稱，他於今年中按辯方要求檢視本案，並先後與被告及其子女和同事會面，並為各人作出心理評估。被告的子女評估結果反映，子女認為被告有嚴重情緒控制失調，比一般人有明顯缺失，在輕微的壓力下會有巨大不正常情緒反應，而同事亦認為被告的情緒管理有邊緣問題。鄭認為被告自己的說法，亦與子女和同事的說法一致。

鄭指出被告心理問題的成因，一部分來自工作量過多及其身體狀況，但主要原因是其妻子，被告的妻子有些性格特徵令人難以與她相處，例如很主觀及不會顧及別人感受，綜合各人說法，妻子對被告的言語暴力已達致心理虐待的程度，根據世衛標準，被告所承受的心理虐待已達中等至嚴重程度。

鄭又指由於被告已受到逾兩年的長期言語暴力，以致其情緒控制情況受損，「所以我會形容被告係家庭中長期受心理虐待嘅受害者」，而心理虐待正正是來自妻子。

鄭續指他觀察到被告不懂得表達情緒，只會表達對事情的看法，「感覺到佢係一個長期壓抑自己情緒嘅人」。被問及被告會否有可能扮病，鄭表示由於被告於案中曾經說謊，因此他在這方面做了很多心理評估，以及比較被告與其他人的說法，結論為被告的說法是誠實和真實的。

被問及被告如何向他講述殺妻一事，鄭供稱被告表示他從沒想過要殺害妻子，但有提及當晚受到很大情緒激動，被告亦完全忘記了殺妻的經過，鄭解釋當一個人在極度壓力之下，其情緒駕馭了理性，便有可能無法專注在手頭上的事情，事後有機會無法記起過程。

至於被告殺妻後向其他人說謊掩飾，鄭指出被告聲稱他殺妻後只有一個想法，就是絕對不能讓任何人知道這件事，基於這個想法，他便一直說謊。鄭亦感到奇怪為何被告沒有任何情況，被告解釋他一直壓抑著，沒有理會自己的感受，鄭認為這是出於他長期受心理虐待的緣故，他學會了一個求生技能，即一直壓抑情緒，讓自己可以相對正常地處理日常生活問題。

另外，精神科醫生何美怡則供稱，她診斷出被告於案發時患有嚴重抑鬱症。案件下午續審。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝