于文鳳否認為向「男友」交代而控告周星馳　預料周星馳星期三作供

▲ 于文鳳今作供完畢後離開高等法院。（林育慧攝）

影星周星馳遭前女友于文鳳追討分紅案件今（23日）於高等法院續審。于今續作供，周代表律師指，于暫住天比高時，周的胞姐發現大宅被換鎖，以及看見有自稱社團人士遂報警。于則指因獨立屋很大而聘用了保安，加上周母曾操入大宅打破其物品，她為免受滋擾而聘請保安。周的代表律師指于為向「男友」交代與周的關係已結束，才提出訴訟，于否認說法。預料周星馳於星期三出庭作供。

原告于文鳳；答辯人周星馳。周的代表律師指，于及周自2009年起經常吵架。于指兩人多年來經常吵架，不獨於2009年，于亦指2010年3月正式分手前，多年來亦多次與周鬧分手。

代表律師則指，兩人並非於2010年3月正式分手，同年7月周從報章得知于與一名男士外出，才意識到兩人關係已完結。于不同意說法。代表律師指，即使二人當時已分手，仍維持友好關係，于指當時正協助周處理上巿公司事宜。

代表律師指于於2011年4月入住天比高大宅，是獨立屋首名住客。于供稱不清楚周的母親及胞姐有否入住，她則暫住至同年9月。代表律師指周只讓于及其母入住天比高兩個月，于指暫住至母親住所裝修峻工為止，忘記有否提及所住月份，而于的母親最終亦沒有入住。

代表律師指周的胞姐於2011年6至7月間曾到過天比高大宅，發現大宅內的鎖被更換。根據胞姐證人口供指，她看見自稱社團人士，于否認說法，代表律師指周的胞姐最終報警處理。于指相信是，但她當時並不在大宅內。

于供稱，聘請了3至4個保安於天比高大宅日夜班工作，她指因天比高大宅很大，加上周母曾操到大宅及打破其物品，于形容該次是不愉快的探訪，她為免受滋擾而聘請保安。

于承認該次事件後曾透過電話哭著向周道歉，當時是為涉及兩人的事宜而道歉，最終並承諾搬出大宅。代表律師則指，于為向「男友」交代與周的關係已結束，才提出訴訟，于否認說法。

代表律師指出，2011年5月天比高大宅抵押獲貸2.5億元，目的是用作支付于的10%分紅。于不同意，她指建議部分用作投資可兌換債券，部分支付其分紅。

于指於提出訴訟前跟周就和解事宜周璇逾1年，于指周不斷改變說法，當她問及周時，周會回應「嗯」後走開，又或者表示沒有錢，或指天比高獨立屋「未賣點俾你」，之後又稱是自住。于指周從沒有提及沒有法律責任，及至2011年7月的短訊才首次提及。

于指及至2012年7月，她與周會面時，周的代表律師指，當時周寫了便條指，支付于1,000萬「是基於友誼及于多年來支持」。于供稱不同意，並形容說法令她感厭惡，強調自己並非乞求。聆訊明（24日）續。

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記者：林育慧